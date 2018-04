Rajoy elude dar su apoyo a Cifuentes y deja su futuro en manos de la negociación de los partidos Fría y cortante respuesta del presidente del Gobierno desde Argentina sobre el futuro de la presidenta madrileña

Mariano Calleja

@Marianocalleja Seguir Actualizado: 10/04/2018 21:33h Enviar noticia por correo electrónico Tu nombre * Tu correo electrónico * Su correo electrónico *

En el debate político de España no se habla de otra osa estos días: el futuro de Cristina Cifuentes, peso pesado del PP en la Comunidad de Madrid. Pero a 10.000 kilómetros de distancia, Cifuentes parece preocupar muy poco al presidente del Gobierno, Mariano Rajoy. En la rueda de prensa conjunta con Mauricio Macri en la Casa Rosada, en Buenos Aires, ha eludido responder si mantiene su apoyo a su compañera de partido y ha dejado su futuro en manos de los partidos.

«Es un tema de los partidos. Yo ni amenazo ni advierto», ha señalado Rajoy, quien ha pedido, eso sí, «celeridad y sentido común, que falta hace».

Rajoy tiene el máximo interés en que su visita oficial a Argentina, la primera en 11 años de un presidente del Gobierno de España, sea un éxito. Supone recuperar una relación de amistad y confianza después de la oscura etapa de los Kirchner. En esta situación, Rajoy ha recibido la pregunta sobre Cifuentes, que le ha formulado la prensa española, le ha parecido algo muy lejano.

El presidente ha señalado que se trata de una cuestión que está en manos de los partidos, y él no tiene nada que decir. La pregunta en concreto era si veía necesario ir buscando un candidato alternativo, como le exige Ciudadanos. En una segunda pregunta, cuando se le ha inquirido sobre su respaldo a la continuidad o no de Cifuentes, no ha querido añadir de una palabra más.

De esta manera, Rajoy ha eludido dar un respaldo expreso a la presidenta de la Comunidad de Madrid, y ha dejado todo lo relativo a su futuro, que parece pender de un hilo, a lo que acaben pactando el PP y Ciudadanos.