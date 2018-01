Rajoy confirma que quiere volver a ser candidato El presidente del Gobierno advierte de que si Puigdemont vuelve a España, «será detenido»

El presidente del Gobierno, Mariano Rajoy, ha confirmado este miércoles, en una entrevista en Onda Cero, que su intención es volverse a presentar como candidato a las próximas elecciones generales. «En la medida en que vaya viendo cómo se van produciendo los acontecimientos, intentaré repetir. Mi idea a fecha de hoy es intentar repetir», ha dicho.

El anuncio de Rajoy se produce cuando el PP no atraviesa su mejor momento, tras un pésimo resultado en las elecciones autonómicas catalanas del 21 de diciembre, y cuando el juicio de la Gürtel está poniendo contra las cuerdas a su formación en la Comunidad Valenciana.

Rajoy reconoce que el PP «no ha sido perfecto», pero ha subrayado que la gente ha seguido confiando más en este partido que en otros: «El PP ha ganado las tres últimas elecciones generales. El PP no ha sido perfecto, tampoco lo han sido los otros, y la gente decide qué es lo que más le conviene. La gente tiene una cierta intuición y sabe que hay errores, pero también que hay cosas positivas».

Cuando se le ha preguntado si hubo financiación ilegal en el PP, ha asegurado: «No sé si hubo financiación irregular, a nosotros nunca nos lo han dicho». «Yo no sabía de todo eso, y estaré a lo que digan los tribunales. Lo que tenía que hacer el partido ya lo ha hecho, y las personas que están en los tribunales ya no están en el partido», ha recordado.

Rajoy ha desvelado que su socio «preferente», Ciudadanos, no le ha dicho en ningún momento que su apoyo a los Presupuestos dependerá de la dimisión de Pilar Barreiro, investigada: «No voy a entrar en polémicas con Ciudadanos, pero nadie de este partido me ha señalado eso».

Precisamente, sobre los Presupuestos de 2018, que aún no se han aprobado, el presidente del Gobierno ha garantizado que habrá nuevas cuentas públicas, y ha asegurado que el Ejecutivo «no está haciendo ningún plan B». «Usted no se preocupe, que habrá Presupuestos», ha asegurado.

Además, Rajoy se ha referido a la situación de Carles Puigdemont, y ha insistido en que el Gobierno hará lo posible para que se cumpla la ley, y ha advertido al político fugado que si viene a España, «será detenido», en aplicación de la orden de búsqueda y captura dictada por los jueces.

El presidente del Gobierno ha confirmado que ya ha recibido la carta que le envió el presidente del Parlamento catalán, Roger Torrent, en la que le pide una reunión para hablar de la investidura. Pero aún no ha tenido tiempo ni de leerla ni de contestarla. Eso sí, ha advertido de que si se pretende que el Gobierno tome alguna decisión que no pueda tomar, nunca lo hará.

Rajoy ha confirmado que el Gobierno recurrirá la decisión que tome la Mesa, dirigida a una investidura de Carles Puigdemont, pero ha dejado claro que esa actuación solo puede llevarse a cabo cuando se produzca un acto administrativo jurídico, y no solo por unas declaraciones. «El Gobierno de España hará todo lo posible para que se cumpla la ley, y esa es nuestra obligación».

En la entrevista se la ha inquirido por el 1 de octubre, y en concreto por la intervención policial, y Rajoy ha marcado distancias: «Los operativos policiales no los fija el presidente del Gobierno, los fijan los responsables policiales, que han hecho una extraordinaria labor en Cataluña. Y no voy a discutir esas decisiones».

Respecto a las elecciones catalanas del 21-D, reconoce que no fueron como esperaba: «Como presidente del Gobierno que soy, mi objetivo es que los partidos independentistas no tuvieran mayoría absoluta. El resultado no fue para mí una buena noticia, pero tuvieron menos votos y escaños que la situación anterior. Se iniciaba un camino en buena dirección. Los resultados de mi partido no me agradaron, fueron muy malos».

Rajoy también se refirió a Tabarnia: «Yo comprendo que haya gente que se enfade y aparezcan estas iniciativas, pero yo soy el presidente y tengo que intentar solucionar las cosas con arreglo a las leyes. Cuando la gente se enfada ocurren esas cosas. Eso del derecho a decidir, si empezamos a acortárselo al pueblo español se lo dejamos a una sola persona».