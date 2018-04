Rajoy defiende a los Mossos tras la violencia de los grupos vandálicos independentistas El presidente del Gobierno advierte de que la UE no es solo un espacio económico, sino también moral y democrático

Mariano Calleja

El presidente del Gobierno, Mariano Rajoy, ha condenado con contundencia la violencia de los grupos vandálicos independentistas catalanes, y ha exculpado a los Mossos por su actuación. La declaración de Rajoy se ha producido en Argel, donde está participando en la Reunión de Alto Nivel entre España y Argelia, donde ambas naciones han estrechado sus buenas relaciones.

En la comparecencia conjunta de Rajoy y el primer ministro de Argelia, Ahmed Ouyahia, el presidente del Gobierno se ha referido a la decisión de la Fiscalía alemana de pedir la extradición de Puigdemont y ha subrayado que Europa no es solo un espacio económico, sino que también lo es «moral y democrático». La UE la forman, ha recordado Rajoy, «países que son respetuosos con los derechos humanos, el imperio de la ley, el Estado de Derecho y la separación de poderes».

La posible extradición de Puigdemont, ha señalado, responde a una petición de la justicia española. «Será la justicia alemana la que tome una decisión, la respetaremos».

Respecto a la violencia de los autoproclamados «comités de defensa de la república» en Cataluña, que han causado actos vandálicos en los últimos días, Rajoy ha expresado su preocupación por esa «actividad violenta e intimidatoria de esos grupos. «A menos apoyo popular, más carácter violento», ha señalado.

Rajoy ha dejado claro que el Gobierno hará cumplir la ley, y ha querido dejar fuera de la responsabilidad a los Mossos por su actuación, que ha sido criticado dentro del PP. «Los Mossos actúan dentro de criterios técnicos», ha subrayado. El presidente ha explicado que la Policía autonómica catalana ha tenido 207 actuaciones «y no tien sentido crear una polémica sobre su actuación». «Es una situación de extrema dificultad, y crear polémica no conduce absolutamente a nada y no sirve para resolver ningún problema».

Rajoy ha llegado por la mañana a Argel para participar en la VII Reunión de Alto Nivel entre España y Argelia. El presidente ha ido acompañado por cuatro ministros, Exteriores, Interior, Defensa y Energía, y tres secretarios de Estado, de Educación, Comercio e Investigación.

El presidente tiene previsto reunirse con el presidente de Argelia, Abdelaziz Buteflika, de 81 años, quien ha reducido al mínimo su presencia pública, tras el derrame cerebral que sufrió en el año 2013.