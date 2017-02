Rajoy afirma que Â«hay que recuperarÂ» las instituciones catalanas para que estÃ©n al servicio de todos

Con la imagen de una gran bandera de España ondeante de fondo, de dimensiones similares a la de la Plaza de Colón de Madrid, Mariano Rajoy ha subido a la tribuna este domingo en la clausura del XVIII Congreso nacional del PP, para pronunciar su discurso de proclamación como presidente del partido. En su intervención, ha subrayado que el Gobierno no va a comerciar sobre la Constitución ni sobre la soberanía nacional, y ha advertido de que «hay que recuperar las instituciones»en Cataluña, para que vuelvan a estar al servicio de todos los catalanes, y no solo de los intereses independentistas.

«Las instituciones son de todos», ha exclamado Rajoy al hablar de Cataluña, que ha centrado la parte mollar de su discurso. No ha citado expresamente la posibilidad de aplicar medidas coercitivas, como la del artículo 155 de la Constitución, pero sí ha subrayado que es necesario recuperar las instituciones autonómicas, tomadas por los independentistas para sus intereses, para que vuelvan a ser de todos.

Sobre Cataluña, ha advertido que algunos están planteando la eliminación de la soberanía nacional, del derecho que tienen todos los españoles a decidir lo que quieren que sea el futuro de su país. «Se están saltando la ley a la torera. Estamos hablando del derecho de los españoles, del derecho a decidir que tenemos todos sobre lo que queremos que sea España».

El presidente del Gobierno ha recordado que la primera obligación del Ejecutivo es preservar ese derecha y la unidad de España. Sobre el cumplimiento de la Constitución y la ley ha insistido en que no es posible negociación alguna. «Cumplir la ley es el abc de la democracia. La obligación del Gobierno es cumplir y hacer cumplir las leyes».

«La Constitución se puede cambiar, pero solo si así lo deciden los españoles, todos, no una parte. Yo no lo recomiendo, porque creo que juntos estamos mejor que separados, juntos somos más y mejores, pero se puede», ha explicado Rajoy. «Todo esto del proceso secesionista es un disparate». Por eso ha insistido en que el Gobierno no permitirá la celebración de un referéndum sobre la independencia.

«No vamos a tratar ni a comerciar sobre un proceso que pasa por encima de la Constitución, ni sobre la soberanía nacional, y no vamos a ser cómplices de ello». Dicho esto, ha insistido en su voluntad de dialogar con la Generalitat de Cataluña, sobre asuntos como las infraestructuras, la dependencia, los jóvenes... «No hay que dejar nunca la silla vacía, porque es abdicar de las responsabilidades como gobernante».

Rajoy, que ha enviado un mensaje al Rey para expresar el afecto y lealtad del PP a la Corona, ha subrayado que el PP no renuncia a ser un partido español, a la unidad de España, al proyecto europeo, a la libertad e igualdad de los españoles, al imperio de la ley y a la firmeza en la lucha contra el terror.

El presidente ha recordado que este año se celebra el 40 aniversario de las primeras elecciones democráticas, y que hace menos de tres años se produjo el relevo en la jefatura del Estado y las instituciones funcionaron a la perfección. También ha recordado con agradecimiento y cariño la figura de Manuel Fraga. Y ha citado a José María Aznar, ausente en el congreso, «con gratitud»: «Sus años como presidente son un orgullo para el PP, y su Gobierno dejó una herencia de la que nos hemos beneficiado todos los españoles».

Rajoy se ha referido a los años duros de la crisis: «No fue fácil, nada fácil». Ha admitido que gobernar la crisis ha tenido un coste para el Ejecutivo, en votos, popularidad y apoyos. Pero «lo aceptamos». «Pagamos el precio del que dice la verdad y pone el remedio». No obstante, ha asegurado que la tarea está incompleta, porque no se ha alcanzado el propósito de alcanzar 20 millones de empleos esta legislatura, el gran objetivo del Gobierno de Rajoy. El presidente ha dejado claro que los objetivos son realistas y están al alcance, aunque no será fácil.

«Hemos asumido una gran responsabilidad. Va a ser mayor por la necesidad de tener mayorías parlamentarias. Necesitamos ayuda, pero no será fácil», ha explicado Rajoy, al referirse a la situación actual. «Confío en que se imponga la sensatez, España necesita estabilidad y certidumbre y para ello lo más importante es que el Gobierno pueda gobernar», ha señalado, con críticas veladas a la PSOE por no comprometerse a la gobernabilidad.

En cuanto al diálogo, ha subrayado que han cambiado las circunstancias en España y todos deben actuar consecuentemente. «Pero la oposición debe adaptarse también a las nuevas circunstancias». «Es un diálogo al servicio de España» ha insistido. «Un diálogo que exigirá concesiones, tendremos que hacerlas, si son razonables», ha señalado. «Sería una insensatez tirar por la borda los esfuerzos, sacrificios y los resultados obtenidos. El Gobierno que lo hiciera necesitaría atención médica. Sin deshacer lo ya hecho, y no hacer contrarreforma de la reforma que ha sido clave del éxito».

«En ninguna cabeza cabe que desmantelemos lo que ha dado buenos resultado», dijo, en referencia clara a la reforma laboral.

En la clausura, ha dado las gracias a los representantes de Foro Asturias, Partido Aragonés, UPN, Coalición Canaria, y a dos dirigentes de Ciudadanos, Miguel Gutiérrez y Begoña Villacís. «Esta mañana me ha llamado Albert Rivera, y le he pedido que no apretara mucho».

Antes de Rajoy ha intervenido la secretaria general del PP, María Dolores de Cospedal, quien ha puesto como gran reto para su partido ganar las elecciones autonómicas y locales de 2019 y «devolver a la gente los gobiernos sensatos», pero también y sobre todo, recuperar la unidad del centro derecha en España.