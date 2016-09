Rajoy arropa a Guindos y advierte: «Solo hay ruido y bloqueo»

El presidente del Gobierno en funciones, Mariano Rajoy, ha participado en la presentación del libro de Luis de Guindos «España amenazada» esta tarde en Madrid, en un acto en el que ha evitado hacer declaraciones a la prensa sobre la dimisión de Rita Barberá. En su intervención, Rajoy ha lanzando una seria advertencia contra el bloqueo, y ha citado expresamente a Sánchez, «decidido a llevarnos a unas terceras elecciones, que supondrán descrédito para los políticos y desconfianza para España». «Aquí solo hay ruido y bloqueo, pero es hora de poner fin al ruido», ha señalado.

Rajoy ha destacado que Luis de Guindos es una «figura clave del equipo económico» de su Gobierno. La presentación del libro se produce un día después de la comparecencia del ministro de Economía en el Congreso para explicar la «no designación» de Soria como director ejecutivo del Banco Mundial.

«Conjunto de reformas importantes»

«Entre sofocos ambientales y financieros, se podía comprobar que España era el centro de todas las inquietudes y el principal riesgo para el euro en el G-20 de Los Cabos, en 2012», ha recordado Rajoy sobre la época en la que se centra el libro de Guindos. Dos años después, el presidente presentó la ponencia del G-20 sobre el éxito de las reformas en España para el crecimiento.

«Hablar con conocimiento de causa es algo muy recomendable», ha apuntado Rajoy, quien ha recordado la difícil situación que atravesó España en 2012. «Nunca en la historia de España se llevó a cabo un conjunto de reformas tan importantes como en este periodo».

«Si continúan estas políticas y se siguen avanzando en reformas estructurales, España puede crecer a tasas elevadas, en el entorno del 2,5 anual o por encima si las circunstancias son propicias. De esta manera, podríamos implantar un modelo de crecimiento más sano y duradero basado en la competitividad. Pero todo esto puede cambiar si no continuamos trabajamos o retrocedemos en el camino emprendido, que es lo que algunos proponen. Si no hay un Gobierno que avance en las reformas estructurales, no se consolidará el crecimiento», ha advertido Rajoy.

El no Gobierno, «una frivolidad»

«A pesar de las frivolidades de algunos, estar sin Gobierno en plenitud de funciones es algo malo, contraproducente, ajeno a la lógica democrática y muy pernicioso para la confianza económica», ha señalado Rajoy. Algunos, dice, se dedican a buscar otros argumentos para hacer ruido, al margen o en abierta contradicción con lo que dictan el sentido común, la responsabilidad y el interés general. «La parálisis política dañará a la economía y a los españoles, y ya hay señales que deben preocuparnos», ha subrayado.

En la presentación del nuevo libro de Luis de Guindos, “España amenazada”. Excelente ministro, un gran activo pic.twitter.com/zrIw7OEQl0 — Mariano Rajoy Brey (@marianorajoy) 14 de septiembre de 2016

Además de Rajoy, Soraya Sáenz de Santamaría, José Manuel García-Margallo, Jorge Fernández Díaz, Íñigo Méndez de Vigo e Isabel García Tejerina han acudido a la Fundación Rafael del Pino para arropar a Luis de Guindos en la presentación de su libro «España amenazada. De cómo evitamos el rescate y la economía recuperó el crecimiento».

El autor ha explicado que el año 2012 fue el momento más complicado de nuestra historia reciente. El libro explica cómo se consiguió evitar el rescate y recuperar el crecimiento. El rescate bancario fue el gran muro de contención que evitó que España tuviera que pedir ayuda a los socios europeos, ha subrayado. «Lo más importante fue la transparencia», ha señalado.

«No tenemos que pensar que está todo hecho»

«El sector financiero estaba en el centro de la diana», ha recordado. El ministro ha recordado que el rescate bancario se pidió el 9 de junio de 2012. «La rapidez y la contundencia con que se actuó evitó el rescate completo de la economía. Y hoy el sector financiero español no plantea dudas».

«No tenemos que pensar que todo está hecho. Tenemos que recuperar el nivel de renta de antes de la recesión, antes que espero que se alcance en poco tiempo. Y debemos llegar a 20 millones de trabajadores. Cuando se alcancen estas metas podremos decir que hemos superado la crisis», ha señalado.

«La inercia en el crecimiento es muy fuerte, pero esto no va a durar para siempre. España no se puede permitir quebrar la recuperación, tirar por la borda el esfuerzo realizado, en contexto de incertidumbre internacional. Si no somos capaces de salir de este atolladero podemos terminar en la misma situación que en 2012. Confío en que no ocurra y se impongan la cordura», ha advertido Luis de Guindos.