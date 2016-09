Rajoy afirma que como presidente del PP ya no tiene «autoridad» para pedir nada a Rita Barberá

El presidente del Gobierno en funciones, Mariano Rajoy, ha subrayado este viernes que Rita Barberá ha abandonado el Partido Popular, y por tanto él como presidente de este partido no tiene «autoridad» para pedirle que renuncie a su escaño en el Senado. Rajoy ha hecho estas declaraciones en Bratislava, donde ha participado en la cumbre informal de la Unión Europea para analizar la situación tras el Brexit.

«Sobre Rita Barberá, como ustedes saben ha abandonado el Partido Popular, nosotros le pedimos en su día que renunciara a la militancia, ella lo ha hecho y a partir de ahí, el presidente del Partido Popular ya no tiene ninguna autoridad sobre ella». Ante la insistencia de las preguntas que se le han dirigido sobre este asunto, Rajoy no ha querido ir más allá: «Ya he respondido. Rita Barberá ya no es militante del PP, y por tanto el presidente del PP no tiene ninguna autoridad sobre ella como no la tengo sobre muchas otras personas».

En la rueda de prensa posterior a la reunión informal de los líderes europeos, Rajoy ha insistido en que él respeta todas las decisiones judiciales y se ha mostrado partidario de que entre todos se haga frente a los casos de corrupción. Lo importante, ha dicho, es que no hay impunidad.

«Respecto las decisiones judiciales, tenemos que intentar entre todos que estas cosas no se vuelvan a repetir nunca, sí hay un dato que es positivo: en España no hay impunidad, los tribunales actúan, y son los propios tribunales los que dan o los que quitan razones a las personas sobre las que proceden. Serán los tribunales los que digan si tienen o no culpa las personas sobre las que preguntan», ha subrayado Rajoy.

El presidente ha apuntado directamente a Pedro Sánchez como máximo responsable de la situación de bloqueo que vive España: «En la formación del Gobierno lo que incluye es la actitud del señor Sánchez, que no ha planteado alternativa porque es lesiva para los intereses de España, y no ha presentados los planteamientos que le hicimos, desde una coalición, hasta un acuerdo sobre seis o siete asuntos capitales, y tampoco la única opción razonable que quedaba, que era dejar gobernar al partido que ganó las elecciones. Eso es lo que influye a la hora de formar Gobierno».