Rajoy advierte de que el bloqueo empieza a minar el crédito de España

El resultado de la reunión entre Mariano Rajoy y Pedro Sánchez era bastante previsible, por el no persistente de Pedro Sánchez, pero Rajoy está dispuesto a seguir intentándolo durante el debate de investidura, que empieza mañana, y después. El líder del PP ha subrayado que es imprescindible formar Gobierno cuanto antes porque el bloqueo «empieza a minar nuestro crédito dentro y fuera de España». «Esto nos hace daño como país», ha advertido.

La reunión entre Rajoy y Sánchez ha durado apenas media hora. Ha sido perfectamente «prescindible», según el dirigente socialista, un comentario que no ha gustado nada al presidente del Gobierno en funciones. «Nunca es prescindible el diálogo por España, y en esta situación con más razón», ha replicado Rajoy. El presidente en funciones tiene asumido que no podrá ser elegido en esta investidura, pero no tirará la toalla ni durante el debate ni después.

El líder del PP ha explicado que irá a la investidura, a partir de este martes, con 170 votos, pero seguirá intentándolo para lograr esos seis síes u once abstenciones que necesita todavía para ser elegido presidente del Gobierno. Incluso después del 2 de septiembre, cuando resulte, previsiblemente, fallida su investidura.

Rajoy se ha dirigido de forma acuciante al PSOE: «Si no quiere construir, al menos que no bloquee». «El desbloqueo no supone apoyar, sino permitir algo tan razonable como que en España hay un Gobierno», ha manifestado el candidato del PP.

El presidente en funciones ha señalado que mientras algunos han hecho su trabajo y han cumplido su responsabilidad, otros, en referencia al PSOE, tienen que hacerlo todavía. Eso sí, ha dejado claro que su interlocutor en el PSOE es Pedro Sánchez, y ningún otro dirigente socialista. «No he hablado con ningún otro dirigente del PSOE ni lo voy a hacer. No tiene sentido que vaya malmetiendo por ahí», ha comentado.