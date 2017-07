Rajoy acusa a Iglesias de estar comprado por Venezuela y «no ser libre»

La última sesión de control al Gobierno del verano se ha saldado este miércoles con un tenso cara a cara entre el presidente del Ejecutivo, Mariano Rajoy, y el secretario general de Podemos, Pablo Iglesias. Este ha intentado cercar al primero de nuevo con los casos de corrupción que rodean al PP exigiéndole cuentas por el dinero público que se ha perdido entre todas las tramas populares.

Pero el jefe del Gobierno le ha respondido con toda crudeza acusándole, literalmente, de estar comprado por regímenes extranjeros, Venezuela en concreto. «Esa es la corrupción de los valores. La que ustedes practican. Porque a ustedes les han pagado y no son libres», ha espetado en el Pleno del Congreso.

Siguiendo el mismo guión que utilizó durante el debate de moción de censura, Rajoy ha vuelto a acusar a Iglesias de necesitar que el país vaya mal para poder mantener su discurso político. Y le ha echado en cara un uso electoralista de los casos de corrupción al estar mejorando la situación económica y estar quedándose sin asidero político.

En la misma línea, ha subrayado que la lucha contra la corrupción funciona y que lo que resta es perveserar en esta línea. Pero no solo en los casos de corrupción que rodean al PP sino en todos los casos, incluyendo los que afectan a otros grupos. Hacía alusión así a los presuntos pagos que la fundación que dio origen a Podemos percibió de Venezuela e Irán.

Como viene siendo habitual, el duelo parlamentario entre Rajoy e Iglesias se ha comido a los otros debates que ha mantenido el presidente del Gobierno. El primero con la portavoz del PSOE, Margarita Robles, y el tercero con el presidente de Ciudadanos, Albert Rivera sobre los autónomos.

La corrupción también ha sido el tema central de la pregunta de Robles, pero centrando el tiro en las consecuencias de la reprobación de dos de los ministros, Justicia y Hacienda. Al respecto, Rajoy ha dejado claro que no piensa dar la razón a la oposición y mantendrá a ambos en su puesto. «Como no me obligan (las reprobaciones) a tomar ninguna decisión, pues eso es lo que voy a hacer», subrayó.

La portavoz socialista le recordó entonces que según la Comisión Europea el control político corresponde al Parlamento y le reprochó que el Gobierno esté haciendo uso del veto presupuestario para paralizar leyes «que importan a los ciudadanos» y le acusó de gobernar con «arrogancia» y «autoritarismo». «Más respeto a la soberanía nacional», le pidió al final de su turno. Rajoy, sin arrugarse, le replicó que la competencia exclusiva de nombrar y cesar a ministros corresponde al presidente del Gobierno y no a las Cortes y le pidió «un poco de equilibrio, sensatez y mesura a la vida política».