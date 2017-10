Queja enérgica de Méndez de Vigo a «The Times» por tergiversar sus palabras sobre Cataluña

El ministro de Educación, Cultura y Deporte, Íñigo Méndez de Vigo, ha enviado este martes una carta al director del diario británico «The Times» para mostrar su absoluto desacuerdo con respecto a una información publicada por el medio londinense, en la que considera que se manipula una entrevista que les concedió en relación al conflicto independentista en Cataluña.

En dicha información, firmada por su corresponsal en Madrid, Graham Keeley, se asegura que el Gobierno está preparado para utilizar la fuerza en Cataluña en caso de que hiciera falta para restaurar el orden constitucional en la región. Los medios británicos han venido distinguiéndose por una versión sesgada del conflicto independentista, en la que han llegado a publicar fotografías que no correspondían con los hechos y versiones torticeras desde la óptica separatista.

«España usará la fuerza si Cataluña protesta contra la aplicación de la ley», reza el titular del medio británico. El ministro aclara en la carta que «jamás» dijo que ni los Mossos d'Esquadra «ni cualquier otra policía» española fueran a utilizar la violencia.

Carta íntegra del ministro

Estimado Sr. Director:

Leo con gran sorpresa la información que hoy publica The Times, firmada por su corresponsal en Madrid Graham Keeley, y que, en su edición digital, se titula “Spain will use force if Catalonia protests against direct rule” [«España usará la fuerza si Cataluña protesta contra la aplicación de la ley»]. En la misma se afirma, basándose en declaraciones mías, que “A senior Spanish cabinet minister has warned that Madrid is prepared to use force to restore order in Catalonia as separatists vowed to resist direct rule. Íñigo Méndez de Vigo, the Spanish government spokesman and education minister, told The Times that Catalan police would be used to quell protests that threatened public order” [«Un alto cargo del Gobierno español advirtió que Madrid está preparada para usar la fuerza para restablecer el orden en Cataluña, ya que los separatistas se comprometieron a resistir a la aplicación de la ley. Íñigo Méndez de Vigo, portavoz del Gobierno español y ministro de Educación, dijo a 'The Times' que los Mossos d'Esquadra serían utilizados para sofocar las protestas que amenazaban el orden público»].

Por todo ello, me dirijo a usted para hacerle llegar mi protesta ya que en la entrevista que ayer mantuve con el señor Keeley y que, por cierto, duró más de una hora y cuya grabación conservo, jamás expresé que ni los Mossos de Escuadra, ni cualquier otra policía de nuestro país, fuesen a utilizar la violencia.

Ello queda de manifiesto en la frase que su corresponsal me entrecomilla en la misma información: “No government wants any acts of violence but the government has to make sure that the law is obeyed and if there are people on the other side who do not want to obey the law, then, through the Mossos d’Esquadra [the Catalan police], we will have to restore the law” [Ningún gobierno quiere ningún acto de violencia, pero el gobierno tiene que asegurarse de que se obedezca la ley y, si hay personas del otro lado que no quieren obedecer la ley, entonces, a través de los Mossos d'Esquadra, tendremos que restaurar la ley»]. Se trata de una reflexión sobre la necesidad de que en cualquier Estado de Derecho se debe cumplir el imperio de la Ley.

Además, me llama poderosamente la atención que en ese entrecomillado su corresponsal omita mi afirmación “El Gobierno evitará los actos de violencia”, que refleja claramente el sentido de mis palabras, totalmente contrario a lo que publica The Times. Y por si ello no fuera suficiente, su corresponsal omite igualmente el final de mi cita: “(…) pero eso es lo que pasa en todas las democracias de Europa”.

Y no cabe duda alguna de la posición del Gobierno porque España es un Estado Social y Democrático de Derecho, una democracia consolidada y plenamente integrada en la Unión Europea, respetuosa con los derechos fundamentales, como lo demuestra el hecho de que recientemente haya sido elegida para el Consejo de Derechos Humanos de la ONU para el período 2018-2020 con el voto favorable de 180 países.

Le ruego, por tanto, una rectificación tanto del titular de su edición web como de los párrafos en los que se me atribuye una afirmación que nunca pronuncié.