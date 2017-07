Puños de acero, guantes de seda

Alejandro Luzón, madrileño de 53 años, ingresó en la carrera en 1989 y tiene veinte años de experiencia en la Fiscalía Anticorrupción y contra el Crimen Organizado, en la que estuvo destinado hasta 2015. Ese año fue nombrado jefe de la Secretaría Técnica de la Fiscalía General del Estado. Su primer destino fue la Audiencia Provincial de Toledo y luego pasó también por Tribunal Superior de Justicia de Madrid, desde donde dio el salto a la Fiscalía Especial de la que ahora se hace cargo.

Hijo y hermano de fiscales -su padre, José María Luzón, llegó a ser teniente fiscal del Tribunal Supremo-, se trata de un hombre serio y reservado, y desde luego no le tiembla el pulso a la hora de acusar como acredita su trayectoria, aunque en las distancias cortas se muestra cordial y próximo. Es un apasionado del cine, motero y aficionado del Real Madrid.

En los juicios se muestra implacable, siempre, eso sí, dentro de la más estricta corrección. En esas vistas ha dejado algunas frases memorables como la que espetó a las defensas en el juicio de las tarjetas black: «Han intentado verdaderamente sacar agua de las rocas, pero la poca que hay no es potable», les dijo, informa Efe. Y a los acusados les reprochó, sin alterarse lo más mínimo: «Los españoles hemos pagado, no sé si el entierro, pero sí el funeral de Caja Madrid». Quien le conoce bien asegura que el cargo no le va a cambiar.