Pujol Ferrusola ganÃ³ 532.000 euros con facturas falsas de cemento

Jordi Pujol Ferrusola ganó 531.916,70 euros entre los años 2004 y 2008 cobrando comisiones como intermediario en la compra-venta de cemento. Así lo recoge un informe de la UDEF de fecha 5 de mayo entregado al juez José de La Mata, en el que los agentes no dan credibilidad ninguna a esta nueva habilidad empresarial del primogénito de Jordi Pujol y apuntan a la confección de facturas falsas para blanquear comisiones ilegales.

El más de medio millón de euros lo facturaron Project Marketing CAT e Iniciatives Marketing i Inversions S.A., dos de las empresas de Júnior, a Bulk Mines and Minerals SL, vinculada a Cementos Esfera, según la UDEF.

El responsable de Bulk, Xavier Solé Ribó, apenas ha aportado datos al requerimiento de la Policía Judicial, alegando que «no disponían de la información por ser antigua», pero la UDEF consiguió tres de las facturas en el registro de Cet Consultores, los asesores fiscales de la familia Pujol.

A los investigadores les ha llamada poderosamente la atención que Jordi Pujol Ferrusolaque supuestamente estaba vendiendo, «clínker», «el principal componente del cemento común y, por tanto, del hormigón». Así lo destaca el informe entregado al Juzgado: «Llamamos la atención sobre un hecho que no parece circunstancial, y es que en las tres facturas han escrito mal el nombre de este producto, constando CLINCKER cuando el nombre real es CLÍNKER. No parece que los conocimiento de JPF (Jordi Pujol Ferrusola) fueran grandes, cuando siquiera era capaz de escribir correctamente el concepto sobre el que es intermediario y que le permite ingresar nada menos que 531.916,70 euros».

Las tres facturas analizadas corresponden al año 2008. Las dos primeras llevan la misma fecha, 14 de febrero, y el mismo concepto, «Comisión sobre la venta de clincker durante el segundo semestre de 2007 a la zona de Valencia», pero distintos importes: 44.359,83 euros y 35.745,92 euros. La tercera factura, de fecha 31 de octubre de 2008, asciende a 18.638,11 euros y mantiene el mismo concepto. La consulta de las bases de datos de la Agencia Tributaria han permitido a la Udef comprobar que estas facturas, que suman 98.743,86 euros, eran apenas una quinta parte de los facturado por las dos empresas del primogénito del clan Pujol Ferrusola a Bulk Mines and Minerals.

La UDEF incide en la «nueva faceta» de Jordi Pujol Ferrusola, un «presunto conocimiento profesional» tal que «una empresa cuyo objeto social es precisamente lo relacionado con ese producto, el cemento y sus derivados, recurrió a un proveedor externo, que resultó ser JPF para que suministrara sus servicios».

Jordi Pujol Jr. - IGNACIO GIL

Cabe recordar que Pujol Ferrusola ya cobró comisiones con una de sus empresas por la venta de mármol para la reforma del Aeropuerto de El Prat de cara a los Juegos Olímpicos de Barcelona 92.

La UDEF no concreta el servicio real que habría prestado Pujol Ferrusola a su cliente, pero destaca que la empresa no ha entregado «documentos justificativos de esos pagos» para «dilucidar qué contraprestaciones de servicios se produjeron». El citado Xavier Solé respondió al oficio policial que «la sociedad ya no tiene trabajadores y los administradores no son los mismos», respuesta a la que la UDEF da «nula credibilidad».

Puerto Rosario

El informe entregado al juez José de la Mata también apunta como «relevante, el hecho de que encontráramos como relacionado con las personas jurídicas Bulk Mines and Minerals S.A. y Cementos Esfera, a la persona de Eduardo Lardíes Giménez, quien a su vez también ejerció cargo de representación social en una de las mercantiles que aparecía invirtiendo en Puerto de Rosario, instrumentalizando la sociedad Interlogística Portuaria, que luego quedó a nombre de Gustavo Shanahan».

Se trata de los negocios de Pujol Ferrusola, presuntamente ilegales, con la concesión del citado puerto argentino, en los que se asoció con Shanahan. El informe policial, elaborado por la Brigada Central de Investigación de Blanqueo de Capitales y Anticorrupción, se centra en operaciones de de la «sociedad instrumental Project Marketing CAT».