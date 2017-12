Puigdemont: «Vivimos un estado de persecución a las ideas legítimas, democráticas y no violentas» El expresidente de la Generalitat de Cataluña participa con un mensaje leído por Turull y Rull en el homenaje a Macià



@ABC 25/12/2017 11:52h Actualizado: 25/12/2017 12:02h Enviar noticia por correo electrónico Tu nombre * Tu correo electrónico * Su correo electrónico *

El presidente de la Generalitat destituido Carles Puigdemont, ha homenajeado este lunes a su antecesor Francesc Macià afirmando que fue perseguido como él por querer cumplir la voluntad de los catalanes: «Vivimos un estado de persecución a las ideas legítimas, democráticas y no violentas».

Éste es el mensaje que han leído el conseller cesado Jordi Turull junto al también conseller Josep Rull en nombre de Puigdemont ante la tumba de Macià, donde todos los presidentes de la Generalitat rinden homenaje cada día Navidad coincidiendo con su muerte en 1933.

«Somos los continuadores de una larga cadena de sacrificios» como los que hizo Macià, y ha recordado que su antecesor siempre pidió a los catalanes «hacerse dignos de Cataluña», ha dicho Puigdemont.

Por su parte, el exvicepresidente de la Generalitat Oriol Junqueras, ha indicado que ERC ha trabajado en las elecciones para agrandar la base republicana y no con un espíritu "resultadista" y con "la generosidad por bandera".

En una carta enviada desde la prisión de Estremera (Madrid), que publica este lunes en su edición digital El Periódico de Catalunya, Junqueras analiza por primera vez el resultado de su partido en las elecciones del 21-D, en las que, pese a partir como favorita para ganar las elecciones, se vio superada por Ciudadanos y por Junts per Catalunya.

Tras recordar la felicidad que sintió ayer con la visita de tres amigos de origen extremeño que viven en su localidad, Sant Vicenç dels Horts, Junqueras los pone como ejemplo "de esta sociedad que queremos plural y cohesionada, que rompe los tópicos y destierra los discursos identitarios que son un lastre para seguir avanzando".

También recuerda que ayer recibió la visita de su número 2, Marta Rovira, con quien compartió algunas reflexiones "sobre los resultados en general y, en particular, en la región metropolitana, donde -destaca- Ciudadanos ha sido la primera fuerza y ERC segunda con un avance muy importante en ciudades como Santa Coloma, L'Hospitalet, Badalona, Rubí, Cornellà o Nou Barris, entre otros".

Junqueras, que recuerda que hasta pasadas las fiestas no podrá tener más visitas y que lamenta que no le dejen ver más a sus hijos, confiesa que es la primera Navidad que no pasará con su familia y que "no es la Navidad que habría deseado, pero estoy bien y me siento fuerte y más comprometido que nunca con el país y con la gente".