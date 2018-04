Puigdemont ungirá a Artadi entre el 2 y el 7 de mayo

Salvador Sostres

Seguir Madrid Actualizado: 25/04/2018 01:52h Enviar noticia por correo electrónico Tu nombre * Tu correo electrónico * Su correo electrónico *

Tras la escenificación de la reforma de la Ley de la Presidencia, que todo el mundo sabe -y los primeros, sus impulsores- que será recurrida y suspendida al instante, y la consiguiente imposibilidad de investir a Carles Puigdemont como presidente de la Generalitat, Junts per Cataluña tiene preparado presentar por fin a su candidata viable entre el 2 y el 7 de mayo: será, con toda probabilidad, Elsa Artadi, como adelantó en exclusiva ABC en enero. Con la delegación del voto de Toni Comín, Artadi podrá ser investida en segunda vuelta con el apoyo de Junts per Catalunya y Esquerra Republicana, si la CUP mantiene su compromiso de abstenerse, lo que tendrá que confirmarse, porque Artadi es una liberal de Harvard que no encaja precisamente en ningún perfil antisistema, desobediente o revolucionario, sino más bien todo lo contrario.

La economista ha sido siempre la candidata preferida de Puigdemont. Sería la primera mujer que llegaría a la presidencia de la Generalitat de Cataluña. Mientras todavía la investidura dependía de los votos CUP (por no haber delegado ni él ni Comín sus votos), el expresident pensó en su sucesora en la alcaldía de Gerona, Marta Madrenas, pero allanado el camino por la cesión del diputado republicano, ha vuelto a su plan original, en la confianza de que los anticapitalistas no variarán su decisión de abstenerse.

Resentidos

El PDECat, y muy especialmente Marta Pascal, están resentidos con Artadi porque se dio de baja del partido para poder ir como independiente en la candidatura de Junts per Catalunya en las elecciones del pasado 21 de diciembre. Esquerra no le tiene ninguna simpatía especial, aunque tampoco ninguna antipatía manifiesta, pero pese a las animadversiones y a los recelos, ni convergentes ni republicanos llevarán sus discrepancias hasta el punto de contradecir o boicotear a Puigdemont en público.

Y ello a pesar de que Esquerra y el PDECat opinan en privado que es «suicida y además estéril» la estrategia de Puigdemont y de Junts per Cataluña de «volver al 6 de septiembre»; y califican de «cafrada» el procedimiento de la lectura única -el mismo que los independentistas usaron para aprobar la ley de transitoriedad jurídica- que el entorno de Puigdemont pretende usar para que la reforma de la Ley de la Presidencia les permita investir al expresident a distancia.

«Enésima pantomima»

Pero por su temor de ser considerados unos «botiflers y unos traidores», acompañarán a Puigdemont y a Junts per Cataluña en «su enésima pantomima», convencidas ambas formaciones de que al expresident se le han pasado las ganas de repetir las elecciones: las encuestas internas que maneja le advierten de la pérdida de 150.000 votos que no irían a Esquerra sino a la abstención. JxC podría perder tres diputados y ERC, uno o ninguno, complicando de este modo la mayoría absoluta independentista que hoy existe en el Parlament.

Tanto Esquerra como los de Marta Pascal han interiorizado que no les quedará otra que votar a la candidata Artadi, pero trabajan, cada partido por su cuenta, para vender mucho más caro su apoyo. Los republicanos se concentran especialmente en quedarse con el departamento de Comunicación del Govern, sobre todo el área de la Difusión, que es la que controla las ayudas y subvenciones que se conceden a los medios.

El PDECat quiere controlar la confección de listas y el control del grupo parlamentario, para evitar las «chulerías que hemos tenido que aguantar estos meses, no tanto de Puigdemont directamente, como de sus personas de confianza».

Salvo sorpresa de última hora -que por supuesto puede haberla- unas nuevas elecciones quedan casi descartadas. Puigdemont, alertado por las encuestas internas, prefiere que una persona de su confianza conserve la presidencia de la Generalitat a insistir en desafíos imposibles «que puede que al final se le escapen de las manos y cuyo desenlace no pueda controlar», afirma un dirigente del PDECat, el mismo que apunta que «de todos modos la lealtad de Artadi con Puigdemont veremos lo que dura».