«Que Puigdemont sea investido con voto telemático es propio del delirio de los independentistas» El PSOE insta a Cs a mover ficha en la constitución de la Mesa del Parlament. Carrizosa reclama la presidencia de la Cámara

El portavoz de Cs en el Parlamento de Cataluña, Carlos Carrizosa, ha reclamado este jueves que su partido ocupe la presidencia de la cámara autonómica al haber sido la fuerza más votada en las elecciones del 21 de diciembre.

En una entrevista en Catalunya Ràdio recogida por Europa Press, ha defendido que, teniendo en cuenta que no pueden formar Govern por una cuestión de aritmética parlamentaria, «lo más democrático es que el presidente del Parlament sea para una persona de Cs», una opción que ven lógica.

Tras recordar que les corresponde tener a dos miembros de Cs en la Mesa, ha explicado que han hecho ya los primeros contactos al respecto, sin haber entrado en fase de negociación, y que aún no han ahondado en posibles nombres para presidir la cámara.

La composición de la Mesa del Parlament se antoja clave para la próxima legislatura. Como avanza hoy ABC, si los independentistas logran hacerse con el control de la Mesa podría llevarse a cabo una investidura del expresidente Carles Puigdemont a distancia, desde Bruselas, donde se encuentra huido de la justicia española.

A este respecto, el secretario de Organización del PSOE, José Luis Ábalos, ha demandado a Inés Arrimadas «algún tipo de iniciativa política» en la composición de la Mesa del Parlament. «Ahí tiene una cuestión que resolver porque hemos visto la importancia que ha tenido la Mesa del Parlament para conducir el procés y ahí Ciudadanos ya podría hacer algo», ha afirmado Ábalos en RNE.

Ha criticado también la pretensión del expresident Carles Puigdemont de ser investido con voto telemático y ha dicho que es «propia del delirio en el que han entrado los independentistas» catalanes, a los que ha reprochado que tengan «una ocurrencia cada día para forzar la realidad y acomodarla a un proyecto imposible».

El ministro del Interior, Juan Ignacio Zoido, cuestionado en Cope sobre esta posibilidad, ha dicho que las «genialidades que escuchamos de independentistas» sobre «investiduras galácticas» sería ridiculizar a un pueblo que no se lo merece. «No se puede vivir fuera del marco de la ley y las consecuencias ya han visto las que son», ha señalado.

Ciudadanos también ve un disparate la posibilidad de que Puigdemont sea presidente desde Bruselas. «Puede quedar épico pero no es operativo», ha dicho, tras manifestar su convencimiento de que Carles Puigdemont será encarcelado si regresa a Cataluña, y sobre el hecho de que Oriol Junqueras esté en la cárcel.

Sí ha avanzado que impugnarán el «invento» lanzado por el número cuatro de JuntsxCat y diputado electo, Jordi Turull, sobre la posibilidad de investir telemáticamente como presidente a Puigdemont.

«Esto es un invento de Turull, como lo fue el censo universal del 1-O. No existe. No reconoceríamos una investidura de alguien que no estuviera en el Parlament, y pudiera hacer un discurso como hay que hacerlo y ser votado. No lo admitiríamos como legal», ha sostenido.