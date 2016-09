Pugna entre Errejón e Iglesias por el control de Podemos Madrid

Los ánimos empiezan a calentarse en Podemos de cara a la convocatoria de primarias en noviembre, para elegir a los dirigentes de la organización en Madrid. Si el miércoles el sector más cercano a Íñigo Errejón se manifestaba a través de Rita Maestre -portavoz en el Ayuntamiento de Madrid- y Tania Sánchez -diputada nacional-, postulándose para esas primarias, apenas 24 horas después era el propio Pablo Iglesias el que rompía varios días de silencio para amagar con otras posibles candidaturas: «Va a haber muchas propuestas», y «mejores» que la de Maestre, aseguraba. En su partido se apunta hacia Ramón Espinar, portavoz en el Senado y diputado regional madrileño, afín a Iglesias, para ocupar la cúpula de la formación en Madrid.

Aunque en el seno de la formación prefieren evitar la lectura del conflicto y hablan de «debates democráticos abiertos», lo cierto es que apenas han pasado 24 horas entre el anuncio de Rita Maestre y Tania Sánchez y la respuesta de Pablo Iglesias. El líder de Podemos aseguró ayer en el Congreso de los Diputados que en el proceso de renovación del partido en Madrid -el actual secretario general, Luis Alegre, deja el puesto- «va a haber muchas propuestas» y «mejores» que las de las dos políticas señaladas. Entre ellas, incluye la que pueda presentar el senador Ramón Espinar, mucho más cercano al secretario general.

En el entramado de relaciones políticas y personales de la formación morada, se da la circunstancia de que Rita Maestre estuvo unida sentimentalmente a Íñigo Errejón, mientras que Tania Sánchez -militante de IU hasta que dejó el partido asegurando que no entraría en Podemos, lo cual hizo poco tiempo después- mantuvo una relación sentimental con Pablo Iglesias, cuya ruptura anunciaron públicamente mediante un comunicado. Ahora, las dos se circunscriben al sector de Podemos considerado «errejonista».

Pese a lo evidente de su mensaje, Iglesias afirmaba ayer que quería mantener su neutralidad en esta pugna, como secretario general del partido: se aprestaba a guardar, dijo, una «distancia prudencial» de la melé. No obstante, no dudó en lanzar otro dardo: «No comparto a quienes anteponen nombres y fotografías a las propuestas».

Herida abierta

Rita Maestre y Tania Sánchez se postularon el miércoles como líderes de la candidatura Proceso Adelante, que se presentará en noviembre a las primarias para renovar la dirección de Podemos en la Comunidad de Madrid. Es una plataforma afín a Íñigo Errejón donde tambén figuran el portavoz de la formación en la asamblea, José Manuel López, entre otros. Maestre no aseguró que vaya a ser la candidata, aunque sí dijo que sería «un honor» para ella.

La renovación de la estructura dirigente de Podemos en Madrid trata de cerrar una herida que se abrió en marzo de este año tras la dimisión del secretario de organización del Consejo Autonómico de Podemos Madrid, Emilio Delgado, y de otros nueve miembros del mismo.

Tras esta crisis interna, Iglesias fulminó al entonces secretario de Organización de Podemos, Sergio Pascual, un hombre de la máxima confianza de Errejón, generando malestar en el entorno del secretario político.

El número dos de Podemos fue interpelado ayer por los informadores sobre este asunto, y tampoco quiso abrir frentes, aunque sí defendió «los procesos y debates abiertos» en Podemos. Rechazó que la plataforma en que están Rita Maestre y Tania Sánchez la haya impulsado el «sector errejonista» -aunque ambas están consideradas como próximas a él-, e insistió en que la competencia entre distintas alternativas no supone ruptura ni crisis: «Esto no son guerras, esto no son desafíos, son procesos democráticos de debate abierto» de los que «nos enorgullecemos», concluyó el número dos de Podemos.