El «puente aéreo» Santamaría-Arrimadas, clave para el Gobierno

Que Mariano Rajoy ha tirado la toalla con Carles Puigdemont es una evidencia. Tiene asumido que no hay ninguna intención por parte del presidente de la Generalitat de reconducir las aguas e intentar el diálogo con el Gobierno antes del 1 de octubre, fecha marcada por los soberanistas para celebrar una pretendida consulta ciudadana. Públicamente, el Ejecutivo ha optado, mientras evita desvíos financieros para el referéndum, por transmitir un mensaje de tranquilidad y normalidad institucional para no caer en la trampa del secesionismo ni agitar las aguas políticas. Mientras tanto, los contactos discretos con el bloque constitucionalista en la Cámara catalana, integrado además de por el PP, por Ciudadanos y por el PSC, son constantes y «muy productivos». Desde Moncloa se mantiene una colaboración fluida con Inés Arrimadas, jefa de la oposición en Cataluña, y con el primer secretario del PSC, Miquel Iceta, contactos que se han intensificado con el agravamiento del pulso independentista.

De primera mano

No obstante, hay un simbólicoque funciona con regularidad y que se justifica por la especial fortaleza en la política parlamentaria catalana del partido de Albert Rivera. Esta formación es, con sus 25 escaños, la primera de la oposición y por tanto lidera el bloque que. Esa posición le permite contar con un representante en la Mesa del Parlament, el diputado y abogado, cuyo asiento como vicepresidente en ese órgano parlamentario le reporta información de primera mano sobre los movimientos del partido del Gobierno para saltarse la ley. Con la tensión secesionista, ese órgano de dirección de la Cámara se ha convertido en clave para, especialmente en el momento crítico actual, cuando se acerca el 1 de octubre y urge poner en marcha la maquinaria legislativa para la llamada «desconexión». Está controlado por los independentistas, a pesar de que no cuentan con la mayoría absoluta de 68 diputados. De sus siete miembros, Puigdemont posee cuatro asientos y los otros tres se los reparten Ciudadanos, con Espejo-Saavedra de vicepresidente, un secretario del PSC y otro de Catalunya Sí que es Pot, la marca catalana de Podemos.

La portavoz de Ciudadanos asegura a ABC que «hablamos con el equipo de la vicepresidenta y cuando sucede algo especialmente relevante lo hago yo con ella». La falta de un representante del PP (con once escaños) en la dirección del Parlament ha puesto en valor la información de primera mano de Espejo-Saavedra, que vela casi en minoría desde la Mesa por la defensa del principio de legalidad toda vez que el conglomerado de Junts per Sí se ha dotado de una mayoría holgada para decidir qué mociones separatistas pasan al Pleno. Aunque la relación con el PSC de Iceta también es buena, los continuos vaivenes de Pedro Sánchez respecto a la posición de su partido sobre el concepto de nación no facilitan la sintonía con sus diputados en la Cámara catalana.

Corominas, Forcadell y Espejo-Saavedra en el transcurso de una comisión en el Parlament - EFE

En 72 horas, se materializará una de esas decisiones que preocupan especialmente al Gobierno y a Ciudadanos, aprobadas por la Mesa, que busca avanzar en el desafío independentista. El miércoles se va a aprobar, con los votos de Junts pel Sí y de la CUP, una modificación del Reglamento que habilitará que la ley para la llamada «independencia de Cataluña» se tramite por el procedimiento de lectura única, sin consenso y sin escuchar al resto de la Cámara. Y eso, a pesar de las objeciones puestas por el letrado mayor del Parlament, Antoni Bayona, que desautorizó el jueves el referéndum, advirtiendo de sus consecuencias y rebatiendo los argumentos del Gobierno catalán.

Goteo de destituciones

Además, en la fuerza naranja se da por sentado que el goteo de destituciones a cargos que, aun siendo independentistas, no quieren saltarse la ley va a continuar así como el caso omiso de los secesionistas a instituciones como los letrados de la Cámara o el Consejo de Garantías Estatutarias. Arrimadas sostiene que no solo se está apartando a los consejeros del Gobierno de Puigdemont que ponen objeciones a saltarse la ley sino que «hay cargos intermedios, como la número dos de Enseñanza, que también están siendo purgados». La pregunta es clara, a juicio de la dirigente de Ciudadanos: «Si esto hacen con las personas que han nombrado ellos qué no harían si pudieran con los funcionarios que no están de acuerdo con este despropósito». La política catalana destaca la importancia clave que tiene el Departamento de Enseñanza en el referéndum ilegal del 1 de octubre.