El PSOE votó con el Gobierno cuatro de cada 10 iniciativas

El Gobierno de Rajoy ha sobrevivido al primer curso de la legislatura más complicada, y para ello ha tenido que pactarlo absolutamente todo. Cada paso ha sido consensuado, y cuando no ha podido hacerlo, ha perdido la batalla. Los números no engañan, y demuestran que su socio preferente, no solo en la teoría sino también en la práctica parlamentaria, ha sido Ciudadanos, seguido de Coalición Canaria y el PNV, con los que ha coincidido en la mayoría de las votaciones del Congreso. La relación con el PSOE ha sido mucho más conflictiva, y a pesar de ello socialistas y populares han votado juntos cuatro de cada diez veces.

Con Ciudadanos, el Gobierno de Rajoy se entiende por obligación. El presidente ha recalcado en más de una ocasión que el partido de Albert Rivera es su socio prioritario, gracias a sus 32 escaños sin los cuales no le saldrían ni una sola de sus cuentas ahora mismo. Pero, al mismo tiempo, y mientras existe un acuerdo con 150 compromisos para España que unen a las dos partes, el Gobierno sospecha que a Ciudadanos le interesa que haya estabilidad, y al mismo tiempo se produzca un debilitamiento del PP para ganarle su terreno. De ahí el «doble juego» en el Congreso. El partido naranja vota con el PP las medidas económicas y las leyes que mantienen a flote al Gobierno, pero no pierde ocasión de apoyar la reprobación de ministros o de activar comisiones de investigación dirigidas contra los populares. Eso sí, votó a favor de los Presupuestos, que pactó con Montoro, y del techo de gasto de 2018, tras llegar a otro acuerdo sobre una rebaja fiscal.

El «socio preferente» de Rajoy ha votado con el PP el 86 por ciento de las iniciativas en el Pleno del Congreso. Se sitúa a la cabeza de la tabla en la «geometría variable» que utiliza La Moncloa y los populares para salvar escollos. En total, se han producido 927 votaciones desde que empezó la legislatura, así que el partido de Rivera y el de Rajoy han estado juntos en 797 ocasiones.

El segundo socio del Gobierno es Coalición Canaria: han votado juntos el 81 por ciento de las veces. Solo es una diputada, Ana Oramas, pero ha sido imprescindible para sacar adelante los Presupuestos de 2017, justo cuando la legislatura podía haber naufragado nada más empezar.

Buena sintonía con los nacionalistas vascos

Las votaciones indican que el tercer aliado de Rajoy es con claridad el PNV. Ahora mismo es el «ojito derecho» del Gobierno, pues sus cinco votos no solo valen su peso en oro en el Congreso hoy por hoy, nunca mejor dicho por el «coste» del acuerdo presupuestario, sino que a La Moncloa les sirve como ejemplo para mostrar la buena sintonía con los nacionalistas vascos, frente a la «irresponsabilidad» de los independentistas catalanes. El PP y el PNV han ido de la mano en tres de cada cuatro votaciones.

En cuarto lugar se sitúa Nueva Canarias, no menos importante en la aprobación de los Presupuestos, con un 71 por ciento de coincidencias. Y a partir de ahí se produce el bajón con el resto de los grupos.

Fuentes parlamentarias destacan que estas votaciones «cuadran» perfectamente con los apoyos directos que tiene el Gobierno a sus iniciativas. Así, el PSOE ha estado junto al PP en cuatro de cada diez votaciones, aunque la mayoría, y más relevantes, fueran antes de la vuelta de Pedro Sánchez. Con el PSOE se aprobó el techo de gasto el año pasado, o la subida del Salario Mínimo.

Con Podemos, el PP ha coincidido un 23 por ciento de veces, y con el PDECat, un 18 por ciento, casi siempre por cuestiones económicas. El voto coincidente se reduce a un 15 por ciento en el caso de ERC, y en último lugar de la tabla se sitúa Bildu, con solo un 9 por ciento de votaciones en el mismo sentido que el Gobierno.