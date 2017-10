PSOE solo retirará el 155 si hay elecciones: «Una DUI es inaceptable. Ni "soft" ni verbal ni escrita sirve» Los socialistas minimizan la críticas en el PSC y la dimisión de Parlon: «La posición es clara y coincidente con el PSOE»

El PSOE todavía tiene esperanzas en que la aplicación práctica del artículo 155 no tenga lugar. Sigue habiendo tiempo hasta el pleno del Senado del próximo viernes para que se active este precepto y los socialistas siguen esperando que Puigdemont convoque elecciones autonómicas.

Esa sería «la forma más clara» para que «recupere el marco legal», violentado desde la aprobación de la ley de transitoriedad y la ley del referéndum en el pleno del 6 y 7 de septiembre. «La ley está ahí y solo se le pide que retorne a la legalidad», ha señalado el portavoz de la Ejecutiva Federal, Óscar Puente. Dejan claro los socialistas que esa convocatoria no puede ir acompañado de ningún tipo de declaración de independencia, aunque ésta sea sólo proclamada y no llegue a votarse: «Una DUI es inaceptable. Ni soft ni verbal ni escrita puede servir para volver a la legalidad», ha dicho Puente.

Los socialistas todavía aspiran por tanto a que el 155 no llegue a aplicarse: «No podemos concluir sin hacer un llamamiento para que evite aplicación del artículo 155. Que restablezca el orden constitucional y convoque elecciones».

Hoy se ha reunido la comisión permanente de la Ejecutiva Federal. Y lo ha hecho ya sin Nuria Parlon, que presentó el sábado su dimisión. Pero Puente se ha esforzado en todo momento en minimizar este caso y la misiva de otros cuatro alcaldes del PSC criticando el 155. Preguntado específicamente por si la suspensión de Puigdemont y de todo el Govern fue consultado previamente con el PSC, Puente ha asegurado que «las medidas en torno al 155 todas han sido compartidas».

«No esperamos más dimisiones ni más problemas. La posición del PSC es clara y coincidente con PSOE», ha zanjado. Ha concedido que la posición del PSC «es difícil y complicada» y ha puesto en valor la actuación de sus alcaldes. Y ha dicho que «su posición tiene un valor especial que debemos reconocer». Pero dejando claro que la «posición mayoritaria» es la que abandera Miquel Iceta en sintonía con Ferraz: «La pluralidad de opiniones no desdibujan una posición clara».

La baja de Parlon en la dirección todavía no ha sido cubierta, aunque la número dos en el Senado, Maria Luisa Carcedo, asume sus funciones como responsable de Cohesión e Integración. Su baja se cubrirá en el primer Comité Federal que se celebre. Y aunque Sánchez había previsto su convocatoria hace semanas ante la gravedad de la situación, ahora se va a optar por posponerlo.

Puente ha explicado que «no está completo» porque todavía no han finalizado los congresos regionales en los que cada federación elige los delegados que envía como representantes al Comité Federal. «Hasta que no esté no vamos a constituirlos», ha confirmado Puente. El último congreso que se celebrará será el del PSOE de Aragón, que será el primer fin de semana de noviembre.

Sí se ha intentado reunir al Consejo de Política Federal, que reúne a los barones del partido, pero no ha sido posible por cuestiones de agenda. Aunque sí ha dicho que existe «un diálogo permanente con los líderes territoriales» y, asegura Puente, «el grado de coincidencia es absoluto».