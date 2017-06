El PSOE prevé más cambios de posición en sus políticas para recuperar votantes

El portavoz del PSOE, Óscar Puente, vaticinó este viernes que habrá más cambios de posición por parte del partido respecto a lo que hasta ahora había defendido, como ha ocurrido con el tratado comercial entre la UE y Canadá (CETA), para recuperar el electorado que ha perdido.

Puente dijo, en una entrevista en la Cadena Ser, que «el PSOE va a cambiar su posición en aquellos asuntos que no sean acordes con el diseño de proyecto político que nació este fin de semana en un Congreso Federal que se venía gestando en los últimos tiempos y con el que pretendemos ser el partido que responda a los deseos de la mayoría de los ciudadanos».

Además, indicó que el PSOE y el proyecto social «o cambia y se adapta a los tiempos que corren, o lo que corremos es el riesgo de pasar a la historia», y esta es una «organización viva» que «sabe leer la realidad y definir un proyecto acorde con esa realidad». Insistió en que no es una cuestión de «conveniencia», sino que parte del «convencimiento de que el rumbo político a marcar es ese».

Respecto a la posición que mantendrá el PSOE sobre el CETA, el portavoz socialista dijo que el secretario general «ha anticipado una posición, pero la decisión definitiva sobre el sentido del voto se tomará el lunes en la Ejecutiva».

Ayer, el secretario general, Pedro Sánchez, adelantó que los socialistas optarán por una «abstención motivada», después de que la presidenta del PSOE, Cristina Narbona, defendiera que estarían en contra del CETA.

Puente reconoció que «cuando hay un cambio de rumbo motivado, porque hay una necesidad clara de recuperar el voto de la mayoría de los ciudadanos de este país, lo que no podemos es seguir haciendo exactamente lo mismo» y, por tanto, este cambio sobre el CETA «se explica y es relativamente fácil entender».

Aclaró que no están en contra de más mercado global sino que son partidarios de «más mercado pero mejor mercado, no solo más mercado». Agregó que el PSOE celebró un Congreso el pasado fin de semana y se dejaron claros algunos principios que el CETA «en estos momentos no cumple».

En este sentido, dijo que apuestan por «un mundo en el que los derechos sociales se globalicen» y donde «la cuestión medioambiental sea central en la agenda política», y éstas son «dos premisas» que el CETA no cumple.