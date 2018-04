El PSOE pide a Cs que dé libertad de voto a sus diputados en la moción contra Cifuentes Ferraz no aclara que José Manuel Franco sea el adecuado para defender la moción de censura contra Cifuentes

Víctor Ruiz de Almirón

El secretario de Organización del PSOE, José Luis Ábalos, ha pedido hoy a Ciudadanos que dé «libertad de voto a sus diputados» en la Asamblea de Madrid en la moción de censura contra Cristina Cifuentes para «liberarles la conciencia».

El número tres del PSOE ha resaltado que es «un mensaje a la dirección» del partido y «no un llamamiento a la insurgencia». Ha recordado a Ciudadanos que «solo falta un voto» y que es momento de abandonar su «posición tacticista y vacilante».

Ábalos ha asegurado que «la universidad ya tiene la certeza de que el famoso máster no es como lo vendieron», y que el expediente anunciado hoy a una de las profesoras «parte de la certeza de que hubo manipulación».

Aunque ha asegurado que «más allá del máster», lo reprochable en el caso Cifuentes es «el empeño en mantener una mentira a costa del daño a terceros». A juicio del PSOE este caso es «el fracaso en el propósito regenerador» que representaba Cifuentes en el PP y que eso «es también un fracaso de Ciudadanos».

Ábalos ha reconocido que la moción de censura no se relaciona exclusivamente en el máster, que ha reconocido que podría ser incluso «anecdótico» si se compara «con todo lo que ha ocurrido desde 2003», en referencia al caso Tamayo, que ha definido como «un golpe a la democracia», cuando «el PP perdió la mayoría y no lo toleró».

El CV de Franco

Preguntado por si el líder del PSOE-M es la persona adecuada para defender la moción de censura contra Cifuentes, después de que se conociera que durante ocho años incluyera una licenciatura en su currículum que no tenía, Ábalos ha pedido ir «paso a paso».

Ábalos rechazó equiparar este caso con el de Cifuentes, porque «rectificó hace muchos años, corrigió y no produjo ningún daño en terceros». Aunque por segundo día consecutivo Ábalos no ha querido restarle importancia: «No es que no sea grave», ha dicho, «pero lo que queda en el ámbito del reproche moral no puede trasladarse al ámbito de lo penal».

Insistiéndole hasta en tres ocasiones por si él debía liderar esa iniciativa, Ábalos se ha limitado a decir que esto «no lo decide Ferraz», pero la realidad es que se ha mostrado sumamente crítico: «Yo no creo en la necesidad de falsear el currículum de nadie. Si uno es diputado, ¿para qué quiere adornar más? ¡Si ser diputado no es nada fácil, es la carrera más complicada que hay! Yo no entiendo nada. Mi ficha está clara: maestro, porque poner 'profesor de EGB' ya es incomprensible, nadie sabría qué es esto. Y además todo el mundo diría 'qué antiguo eres, tío».