El PSOE impulsa reprobar a Montoro y el resultado dependerÃ¡ de Ciudadanos

El PSOE inició ayer los trámites para lograr la reprobación del ministro de Hacienda, Cristóbal Montoro, en el Pleno del Congreso de los Diputados y hacerlo ya en este mes de junio, después de que el Tribunal Constitucional declarase inconstitucional la amnistía fiscal aprobada por el Gobierno de Mariano Rajoy en 2012.

Los socialistas registraron una proposición no de ley en la que se solicita la reprobación de Montoro «por haber beneficiado a los defraudadores» y vulnerar con la regularización «principios constitucionales, mientras se incrementaba de forma notable la carga impositiva de los contribuyentes que cumplen con sus obligaciones fiscales».

El texto que plantea el PSOE es muy duro con Montoro, al que considera «inhabilitado» para seguir ejerciendo el cargo de ministro de Hacienda, «ya que no puede seguir dirigiéndo la política fiscal quien ha favorecido con sus decisiones, de forma inconstitucional, los intereses de los grandes defraudadores».

El portavoz provisional del PSOE en el Congreso, José Luis Ábalos, hizo el anuncio ayer durante una rueda de prensa. La reprobación, que de salir adelante se uniría a la aprobada contra el ministro de Justicia, Rafael Catalá, hace unas semanas, podría tener lugar antes del verano. Los socialistas tienen intención de interpelar a Montoro en el pleno del próximo 21 de junio, con lo que automáticamente una semana después se debatirá y votará una moción consecuencia de la interpelación en la que se solicitará a Rajoy la destitución del ministro.

En cualquier caso, una reprobación en el parlamento no tiene ninguna consecuencia inmediata ni imperativa, más allá del mensaje político. Solo compete al presidente del Gobierno nombrar o cesar ministros, ya que es él quien es presidente al obtener la confianza del Congreso de los Diputados.

Lo cierto es que los números dan para que salga adelante la reprobación. Ciudadanos apoyó la que se presentó contra Catalá, pero por el momento se ha limitado a solicitar la comparecencia de Montoro en el Congreso pero no su dimisión. El presidente del partido liberal no quiso aclararlo ayer, porque la filosofía de su partido es primero pedir explicaciones y a raíz de ellas fijar posición: «A partir de ahí -de las explicaciones-, sacaremos conclusiones y tomaremos decisiones de si debe dimitir o no; primero hay que escuchar, pero sí puedo decir que con un gobierno de Ciudadanos nunca habría un ministro que haga una amnistía fiscal». Su postura con la amnistía fiscal es muy crítica. Y su portavoz en esta materia, Francisco de la Torre, lleva asegurando que era inconstitucional desde que era portavoz de los inspectores de Hacienda.

Una suma compleja

Pero aunque Rivera no lo apoye ,los números pueden seguir saliendo adelante. Podemos lo apoyará con total seguridad. Íñigo Errejón ha lamentado que la sentencia del Tribunal Constitucional invalida la amnistía fiscal «aunque sin efectos retroactivos». Y ha insistido en que renuncie al cargo: «Si tuviera alguna vergüenza daría explicaciones y presentaría su dimisión».

Si Montoro logra retener en torno a sí la mayoría que ha aprobado los Presupuestos podrá evitar la reprobación del Congreso. En el PSOE consideran que debe trasladarse toda la presión sobre Ciudadanos, ya que de todos los socios presupuestarios del Gobierno entienden que es el que tiene más margen de maniobra.

Aunque ayer confiaban en que el PNV pueda «separar» su actual nivel de entendimiento con Hacienda a raíz de la renegociación del cupo, los socialistas se mostraban reticentes, una vez que los nacionalistas vascos ya empiezan a hablar de la negociación de los Presupuestos para 2018. En esta y en todas las cuestiones el PSOE busca la entente con Podemos y Ciudadanos, para no tener que depender de los partidos nacionalistas e independentistas, y porque en última instancia es la aritmética alternativa que necesita liderar para desalojar al PP del Gobierno. Existe una mayoría alternativa al Gobierno sin Ciudadanos, pero en el PSOE no cuentan «de momento» en sus cálculos con los ocho diputados del PDeCAT. La antigua CiU apoyo el decreto-ley del Gobierno en 2012. Aunque tampoco descartan que los independentistas utilicen la votación para atacar al Gobierno y apoyen la reprobación.

En el PSOE creen que Rivera finalmente apoyaría una reprobación contra Montoro si está motivada por este asunto, pero asumen que debe mostrar de inicio un perfil más discreto que Podemos y ellos mismos.