El PSOE frustra el plan de Ciudadanos para cambiar la ley electoral

Víctor Ruiz de Almirón

Los antaño socios se encuentran ahora más separados políticamente que nunca. PSOE y Ciudadanos se reunieron ayer para buscar puntos de encuentro para avanzar en la reforma de la ley electoral y el intento terminó en un rotundo fracaso.

El número dos de la formación liberal, José Manuel Villegas, se mostró «sorprendido» por la respuesta de los socialistas que, según Cs, trasladó que «la reforma de la Loreg no es una prioridad», y que los socialistas han «supeditado» esta negociación a «otros temas». Posteriormente, Margarita Robles confirmó que había planteado en la reunión la necesidad de avanzar en la renovación de RTVE y reprochó a Cs su posición de acompañante del PP en los vetos legislativos. «Todo lo que se vaya a hacer tiene que ir subordinado a la agenda social», defendió la portavoz socialista. Desde Ciudadanos se critica esa asociación de temas distintos, pues en la práctica supone la inhabilitación de ambos como socios. Villegas dijo estar dispuesto a hablar de esos otros temas «pero no como excusa para no hablar de la ley electoral». Cs acusó al PSOE de no haber planteado ninguna propuesta: «No nos han hablado de su modelo de ley electoral. No nos han dicho ni una palabra».

Un extremo que confirmaba después la portavoz socialista al asegurar que la postura del PSOE es la que defendieron para crear la subcomisión, centrándose en las listas cremallera, las listas desbloqueadas, la supresión del voto rogado y evolucionar en los derechos de voto de las personas discapacitadas. «Solo en último lugar los ciudadanos deben percibir que estamos con la calculadora de escaños», indicó Robles. No mencionar la cuestión de mejorar la proporcionalidad, cosa que el PSOE incluyó en su programa electoral, supone de facto imposibilitar un acuerdo con Cs pero también con Podemos.

Tras la sintonía alcanzada en esta materia, el portazo del PSOE frustra la estrategia de los dos nuevos partidos para sumar a su causa a los socialistas como elemento de presión al PP. Ciudadanos mantendrá un encuentro con el PP la próxima semana, donde le recordará que el punto se incluyó en su acuerdo de investidura, mientras que el PP responderá con su apuesta por favorecer el gobierno de la lista más votada.