El PSOE estudiará llevar al Gobierno ante el TC por los vetos en el Parlamento

El nuevo secretario general del PSOE, Pedro Sánchez, sigue virando el timón hacia la izquierda. Tras los últimos cambios de posición en el Tratado de Libre Comercio entre la UE y Canadá (Ceta), la comisión de investigación sobre el accidente del Alvia o la reforma de la Justicia, la nueva dirección socialista estudiará recurrir ante el Tribunal Constitucional (TC) los vetos aplicados por el Gobierno a la tramitación de sus proposiciones de ley en el Congreso. Un movimiento que podría aumentar la brecha política existente entre el Ejecutivo y el nuevo PSOE durante el nuevo curso político.

Los vetos del Gobierno afectan en mayor grado al PSOE al no contar Pedro Sánchez con escaño en el Congreso, lo que disminuye su visibilidad

«Antidemocrático»

Hasta ahora, los socialistas no han pasado de enviar escritos de reconsideración a laque, con la mayoría de PP y Ciudadanos, está asumiendo de manera general la capacidad del Gobierno para hacer uso de esta herramienta como fórmula para proteger el presupuesto. Pero los socialistas empiezan a deliberar ahora ir un paso más allá y considerar esos escritos no como un último paso sino como el movimiento previo a la presentación de un. Y es que los vetos del Gobierno hacen al PSOE más daño que a ningún otro partido de la oposición. Al no contar su secretario general, Pedro Sánchez, con escaño en la Cámara Baja, la estrategia del grupo parlamentario pasa por realizar unay no quedar en un segundo plano frente a Podemos, algo que sucederá muy probablemente en los grandes debates parlamentarios que quedan por delante. Sin la posibilidad de presentar iniciativas que prosperen, su estrategia parlamentaria estará en jaque.

En lo que va de legislatura, el Ejecutivo ha decretado su disconformidad con la tramitación de un total de 37 iniciativas legislativas de los grupos de la oposición (27) y de las Comunidades Autónomas (10) por razones presupuestarias. Una cifra que la nueva portavoz socialista, Margarita Robles, considera «preocupante» para cualquier demócrata y «dañina» para la vida parlamentaria. «El PP está poniendo muchos inconvenientes y muchos obstáculos a que haya un trabajo parlamentario. Cada vez que la oposición registra proyectos de ley con un alto contenido social y en favor de los más necesitados se está produciendo sistemáticamente un veto del Gobierno argumentando, con una fórmula genérica, que hay un incremento del gasto presupuestario cuando eso, en muchas ocasiones, no es verdad», denuncia a ABC.

Margarita Robles durante la entrevista concedida a ABC - MAYA BALANYA

Fuego cruzado

El Ejecutivo ya acudió al TC para denunciar que la Mesa del Congreso había levantado el veto a dos proposiciones de ley

Competencia «exclusiva e indelegable»

Pero el Ejecutivodurante el resto de la legislatura. La prerrogativa del veto está prevista en ely en los artículos 111.4 y 126.2 de los respectivos, cuando alguna proposición de ley conlleva un aumento del gasto o una disminución de los ingresos ya aprobados. Fuentes de La Moncloa rechazan las críticas del PSOE y subrayan que con el Gobierno está actuando con este único criterio ya que el coste de las proposiciones de ley vetadas supera los. El TC puede acabar así en el centro de un fuego cruzado dado que el Ejecutivo ya le presentó un conflicto entre órganos constitucionales el pasado mes de febrero. Denunció que la Mesa del Congreso había levantado el veto presupuestario sobre dos proposiciones de ley de la oposición que pudieron continuar así su tramitación parlamentaria: la paralización del calendario de la LOMCE y la reforma de las condiciones de los trabajadores subcontratados.

El Gobierno consideró entonces que los dos Acuerdos de la Mesa suponían una asunción contraria a Derecho. «No respetan la competencia que al Ejecutivo corresponde de conformidad con la Constitución y el Reglamento de la Cámara», justificó. Y hoy sigue defendiendo su facultad constitucional y reglamentaria de seguir imponiendo vetos por estar «fundamentada en estrictas pero muy importantes razones presupuestarias», subrayan las mismas fuentes. El objetivo es «garantizar que dichas propuestas legislativas no alteren el marco presupuestario establecido en la Ley de Presupuestos aprobada por las propias Cortes y en vigor. El Gobierno trata así de preservar una competencia exclusiva e indelegable del poder Ejecutivo, tanto como asegurar el cumplimiento de los compromisos de consolidación fiscal asumidos por nuestro país en el marco del proyecto europeo», abundan. La brecha política entre Gobierno y oposición parece cada vez más grande.