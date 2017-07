El PSOE duda del control de las cuentas a la Generalitat: «No es la solución»

La vicepresidenta del Gobierno, Soraya Sáenz de Santamaría, se puso ayer viernes en contacto con PSOE y Ciudadanos para informarles sobre la medida adoptada este viernes para condicionar el pago a Cataluña de las partidas del Fondo de Liquidez Autonómica (FLA) a que la Generalitat demuestre semanalmente que no destina fondos a la preparación del referéndum independentista.

En concreto, la ministra de Presidencia y para las Administraciones Territoriales se puso en contacto con el primer secretario del PSC, Miquel Iceta, y con el secretario de Política Federal, Patxi López, para comunicarles a posteriori la decisión acordada por la Comisión Delegada para Asuntos Económicos.

Asimismo, tras conocer el acuerdo del Gobierno conversaron el secretario general del PSOE, Pedro Sánchez, y el líder del PSC, Miquel Iceta, según informa Ep. La dirección federal del PSOE considera que este acuerdo «no es la solución» y ha recordado al Ejecutivo de Mariano Rajoy que es la política lo que tiene que poner encima de la mesa.

La vicepresidenta también se puso en contacto telefónico con el secretario general de Ciudadanos, José Manuel Villegas, para informale del acuerdo, informa Ep.

El partido liderado por Albert Rivera mostró su apoyo a la medida para evitar que el presidente de la Generalitat, Carles Puigdemont, ponga «en riesgo» los servicios básicos. «Vemos bien que el Gobierno se asegure de que el dinero que tiene que ir destinado a pagar a las farmacias o a otros proveedores no se utilice para el plan separatista», declararon fuentes de la dirección.

Ciudadanos argumentó que el Gobierno de España «tiene que pensar en todos los catalanes» y que Puigdemont «no debe poner en riesgo los servicios básicos». Desde la formación presidida por Albert Rivera sostienen que los políticos separatistas deben ser los que «paguen individualmente las consecuencias de sus actos». «Que no las paguemos todos los catalanes», subrayaron las fuentes.

PNV rechaza el 155

A diferencia del PSOE, que se desmarca del último movimiento del Gobierno, Ciudadanos ha expresado hasta ahora su respaldo a todas las acciones emprendidas por el Ejecutivo de Mariano Rajoy frente al proceso independentista.

Por su parte, el PNV, cuyo apoyo a los Presupuestos a permitido a Rajoy apuntalar su estabilidad, espera que el Ejecutivo no recurra al artículo 155 de la Constitución para impedir el referéndum en Cataluña, y ha advertido de que si lo hace, la formación nacionalista se replanteará sus relaciones con el Ejecutivo.

«Creo que el Gobierno español no va ir por vías de más fuerza que las que ya está demostrando, como el 155. Eso no va a llegar afortunadamente, si se llegara a esos límites desde luego nosotros tendremos que plantearnos otra forma de relación porque hay cosas que no se pueden extralimitar», afirmó en una entrevista con Efe la presidenta del PNV de Vizcaya, Itxaso Atutxa.

Atutxa reconoció que no sabe cómo acabar el proceso soberanista catalán -«no sé si alguien lo sabe», dijo- pero consideró una «barbaridad» que no se respete la voluntad del pueblo catalán ni las decisiones de su Parlamento.