El PSOE niega el pacto con Podemos apoyado por independentistas

El portavoz del PSOE en el Congreso, Antonio Hernando, ha cerrado hoy la puerta a la oferta de Podemos de llegar a un acuerdo de gobierno para hacer presidente al líder socialista, Pedro Sánchez, con el apoyo de los partidos independentistas.

Hernando ha rechazado la propuesta de la formación de Pablo Iglesias al considerar que no es una opción viable que la gobernabilidad descanse en partidos que quieren romper España.

«Eso no lo vamos a hacer, que nadie tenga la menor duda. Lo pudimos hacer en el pasado y no lo hicimos. Dennos un poco de credibilidad», ha afirmado Hernando en declaraciones en el programa Espejo público de Antena 3.

La alternativa, «muy complicada»

El portavoz socialista ha admitido que cualquier solución alternativa para evitar que Mariano Rajoy siga en el Gobierno es «muy complicada», también la abstención de Ciudadanos para que el PSOE pueda gobernar en solitario o en coalición con Podemos.

Por ello, ha insistido en que a pesar de la ronda de contactos abierta por Sánchez con los dirigentes de los partidos, «no se está postulando» como candidato porque «sería una precipitación absolutamente injustificable» cuando no tiene los apoyos necesarios.

«Sánchez no está diciendo yo quiero ser presidente, ni estoy pensando en un gobierno formado por no sé quien... No estamos en eso. Ese momento no ha llegado ni mucho menos y no sé si llegará, porque la situación es complejísima», ha reconocido.

Iniciaremos una ronda de contactos con todas las fuerzas políticas pic.twitter.com/BXPkPLHgov — PSOE (@PSOE) 5 de septiembre de 2016

Ante las propias reticencias que hay en el PSOE ante el paso dado por el secretario general, en especial en los socialistas andaluces, Hernando ha remarcado que «solo se está dando un paso al diálogo sin generar falsas expectativas, ni engañar a nadie».

Lo que sí ha dejado claro el portavoz parlamentario es que el PSOE no va a facilitar en ningún caso la investidura de Rajoy, tampoco después de las elecciones vascas y gallegas del día 25.

Esta negativa, ha explicado a Hernando, no es por «cabezonería», sino por «razones éticas, políticas e ideológicas» ante la forma de gobernar del PP y de Rajoy.

Pedro Sánchez no ha hablado todavía con Albert Rivera

Sobre el hecho de que Sánchez no haya conversado aún con Rivera en la ronda de contactos iniciada esta semana, Hernando lo ha justificado en que el líder de Ciudadanos «necesita un poco de descompresión» tras haber apoyado la investidura de Rajoy. «Los partidos tienen que tener una evolución», ha sostenido el portavoz socialista, quien, no obstante, ha dado por hecho que Sánchez telefoneará a Rivera en estos días.