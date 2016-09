El PSOE culpa a los «cocineros» de su batacazo en las encuestas

El portavoz del Grupo Socialista en el Congreso, Antonio Hernando, ha rehusado este jueves comentar las encuestas preelectorales del Centro de Investigaciones Sociológicas (CIS) sobre las elecciones vascas y gallegas y se ha limitado a señalar que los socialistas ya saben que «los ciudadanos deciden cosas distintas que los cocineros de encuestas».

El CIS apunta que los socialistas reducirían a la mitad su representación en el Parlamento vasco, de 16 a 8 escaños, donde volvería a ganar el PNV, y perderían dos en el gallego, comunidad en la que el PP mantendría la mayoría absoluta.

«Estamos curados de las encuestas en general y de las de CIS en particular», ha indicado Hernando en una rueda de prensa en el Congreso, recordando que fue este organismo el que pronosticó que habría sorpasso de Podemos sobre el PSOE en las generales.

«Vamos a esperar al día 25 porque ya sabemos que los ciudadanos deciden cosas distintas a las que deciden los cocineros de las encuestas», ha sentenciado el dirigente socialista.

Galicia

Por su parte, el candidato del PSdeG, Xoaquín Fernández Leiceaga, ha advertido de que todavía hay un «alto porcentaje de indecisos». «Los datos son fruto de un momento determinado y de una construcción, pero ponen de manifiesto que la competición en Galicia está abierta», ha comentado a la prensa en relación al resultado del sondeo.

Para Leiceaga, «el cambio es posible ya que aún hay un alto porcentaje de indecisos, y si somos capaces de convencerlos podremos liderar el cambio», ha remarcado.

Ha observado, asimismo, que «hay un porcentaje todavía muy elevado de indecisos y de votantes opacos, en torno al 25%», y ha considerado que si consigue persuadirles existe la posibilidad de «construir una política distinta liderada por el Partido Socialista».

Ha indicado también que tiene la percepción de que hay «una demanda de cambio muy clara» entre la población y ha subrayado que el PSdeG aspira a tener una «representación más nutrida» en el Parlamento de Galicia.

País Vasco

La secretaria general del PSE-EE y candidata a lendakari, Idoia Mendia, ha asegurado hoy que no le preocupan las encuestas y que la ciudadanía vio en las últimas elecciones que «no aciertan ni una» y que los socialistas «siempre ganan» a los sondeos.

«En el País Vasco somos famosos porque tenemos muy buenos cocineros y cocinando somos de los primeros del mundo. Y me ha sorprendido saber que también lo somos en la cocina de las encuestas», ha señalado.

Ha asegurado que a los socialistas no les preocupan las encuestas y que «el conjunto de la ciudadanía» ha visto en las últimas elecciones «cómo las encuestas no aciertan ni una y siempre ganamos a las encuestas. Así que no me preocupa».

La secretaria general de los socialistas vascos y candidata a lendakari ha recordado que ha conocido parlamentos vascos «con hasta siete grupos parlamentarios» por lo que en el País Vasco «estamos acostumbrados a negociar, a acordar».

Mendia ha destacado que «no es nuevo ese panorama que quizás en la política nacional sea nuevo» y ha resaltado que «en el País Vasco estamos muy acostumbrados a gestionar la diversidad y sabemos salir adelante, a pesar de todo».