El PSOE considera Â«absolutamente inadmisibleÂ» la respuesta de Puigdemont a Rajoy

El PSOE considera «absolutamente inadmisible» la carta que Carles Puigdemont ha remitido esta mañana a Mariano Rajoy como respuesta al requerimiento enviado por el Gobierno la pasada semana.

[Sigue al minuto toda la información sobre la crisis catalana]

Tras la reunión de la Ejecutiva Federal, el portavoz Óscar Puente, ha constatado que Puigdemont «no ha respondido al requerimiento» y que esto supone un hecho «grave» porque significa que un poder del Estado no responda a otro. Consideran que el jefe del Ejecutivo será «el único responsable» si finalmente hay que aplicar el artículo 155.

Aunque Puente ha señalado que existe margen hasta el jueves «para que impere la sensatez» no ha sido especialmente optimista al respecto y no ha evitado referirse a la aplicación del 155: «Para nadie es deseable salvo para algunos pocos. Puigdemont no deja otra salida», ha dicho.

Desde el PSOE se esfuerzan por crear el marco que haga entendible la motivación para aplicar el precepto constitucional, sino que «si se aplica el 155 es para devolverle a Cataluña su autogobierno perdido». Ha reconocido que «el 155 es una hoja en blanco» y que hay «muchas incertidumbres» pero que, en cualquier caso, «sirva para reconstruir el autogobierno que se ha suspendido de facto». Incluso en el supuesto, que él mismo ha puesto encima de la mesa, de que haya que suspender algún órgano gobierno: «La autonomía como tal difícilmente puede suspenderse, se suspenderían en todo caso los órganos de Gobierno de la autonomía y sustituirlos por otros. Eso es lo que se podría hacer, no digo que es lo que se vaya a hacer. Pero la autonomía de Cataluña seguirá perviviendo. No hay desaparición de la autonomía de Cataluña. En todo caso lo que hay es una suspensión de los órganos de Gobierno de Cataluña, de representación, o una sustitución de unos órganos por otros».

Sí ha concedido Puente que Puigdemont todavía puede ser un interlocutor válido si renuncia al desafío: «Todo el mundo quiere dar un margen al entendimiento. Si retorna a la legalidad hay una posibilidad de dialogar que no habría que desaprovechar». Incluso ha dicho que el PSOE vería bien un encuentro entre el presidente de la Generalitat y Mariano Rajoy.

Desde Ferraz se mira en cualquier caso con cierta incredulidad las apelaciones de Puigdemont al diálogo. Y le ha recordado que el PSOE «apuesta por el diálogo desde hace mucho tiempo» y que «lo ha hecho cuando él estaba embarcado en el 1-O». Y le han vuelto a reiterar que «si quiere dialogar la oportunidad la pintan calva» y le ha emplazado a participar en la comisión para la reforma constitucional para abrir el diálogo.