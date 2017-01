No se lo esperaba. Susana Díaz sabía de sobra que Patxi López jugueteaba con la idea de presentarse a la Secretaría General del PSOE pero no se imaginaba que haría el anuncio tan pronto obligando al resto de aspirantes a ir por detrás suya. Es más, en San Telmo pensaban que sus amagos no eran más que una medida de presión para tener una mejor posición en el futuro e integrarse en la candidatura de la presidenta andaluza, una posibilidad que tampoco se ha cerrado. Pero, ahora mismo, el exlendakari ha cambiado el paso de forma sorpresiva y los socialistas andaluces tratan de rearmarse.

Salvo que ocurran acontecimientos insospechados, Susana Díaz no va a cambiar sus tiempos; no anunciará que es candidata hasta que se inicien los plazos oficiales para ello. Pero va a acelerar sus contactos con todas las agrupaciones de los distintos territorios buscando adeptos. «Tiene muchas invitaciones sobre la mesa, de todas partes, también de fuera de Andalucía» decía ayer Juan Cornejo quien evitaba desvelar cuáles serán los siguientes destinos de su lideresa.

El próximo fin de semana ya estaba anunciada su visita a León, Salamanca y Palencia, tres provincias hostiles a la andaluza en un principio. También tienen preparado un golpe de efecto. El último fin de semana de enero se va a celebrar el aniversario de la agrupación rural del PSOE más antigua de España que es nada menos que la de Alcalá de los Gazules. Todo un símbolo para el PSOE andaluz ya que durante años ha sido el epicentro de su poder y ahora servirá para reforzar a Susana Díaz. Y a partir de ahí, recorrerá toda España con motivo del 130 aniversario de la creación de muchas agrupaciones locales del PSOE, así como de los 40 años de las que se refundaron en el año 1977.

El escaño en el Congreso

El anuncio de Patxi López preocupa, y mucho, en la dirección del PSOE andaluz. Hay un dato clave: el socialista vasco tiene un escaño en el Congreso, lo que le da un lugar privilegiado para confrontar con Rajoy. Un escenario del que carece Susana Díaz. Otro dato: junto a Patxi López está Alfredo Pérez Rubalcaba y Susana Díaz ya ha perdido un Congreso Federal contra él en 2012. Aunque no hubo apoyos oficiales y expresos, Susana Díaz y el aparato socialista andaluz apoyaba a Carme Chacón en el congreso de Sevilla, pero ganó Rubalcaba.

El peso histórico y la trayectoria de López puede hacer dudar ahora a los barones que tienen que elegir entre él y Susana Díaz, ambos con trayectoria contrastada y perfectamente reconocibles dentro del PSOE.

Claro que el círculo de trabajo de la presidenta andaluza ya tiene afilados sus lápices produciendo argumentarios a su favor. Uno de los más consistentes es que Susana Díaz gana elecciones. El exlendakari gobernó el País Vasco mediante un pacto con el PP y en las últimas autonómicas han cosechado un estrepitoso fracaso siendo la cuarta fuerza política de la región. Mientras que Susana Díaz ha logrado gobernar ganando en las urnas y pactando con Ciudadanos. Además, en plena crisis del PSOE nacional. Otro argumento es que, precisamente, Susana Díaz no tiene historia a nivel nacional y supone una renovación generacional para el «nuevo PSOE».

La Conferencia de Presidentes que se celebra hoy en el Senado es, además, el escenario perfecto para Susana Díaz que comenzará aquí su carrera hacia Ferraz aunque sin decirlo públicamente.

Los socialistas andaluces están expectantes ante los movimientos de Pedro Sánchez. Nunca como ahora habían deseado tanto que se presentase el exsecretario general a las primarias.