El PSOE acusa a Podemos de querer una «barra libre» en la flexibilización del gasto de los ayuntamientos Los de Iglesias logran los apoyos suficientes para que su propuesta salga adelante, pero el resto de grupos anuncian la necesidad de presentar enmiendas

ALEXIS ROMERO

Madrid 12/12/2017 18:55h Actualizado: 12/12/2017 18:59h

Unidos Podemos logrará sacar adelante su proposición de ley para que los ayuntamientos que tengan superávit puedan gastarlo, pero el resto de grupos le han advertido que su apoyo será con condiciones. En el debate de la toma en consideración de la iniciativa celebrado en el Congreso este martes, los portavoces del PSOE, PNV, ERC y PDECat han anunciado que apoyarán esta propuesta, que se votará mañana en la Cámatra Baja.

El primero en intervenir ha sido el secretario general de Podemos, Pablo Iglesias, que ha sacado pecho de la «excepcionalidad» que supone que «la sede de la soberanía popular le diga al Gobierno lo que tiene que hacer, aunque al Ejecutivo no le guste y no quiera hacerlo». «Si lo aprobamos» ha insistido Iglesias, «esto será una orden al Gobierno. Tenemos una oportunidad histórica».

El líder de Podemos ha dicho que «no tiene sentido que un ayuntamiento bien gestionado y que paga a sus proveedores dentro de plazo no pueda gastarse el dinero que ahorra en servicios públicos y sin embargo se lo tenga que dar a Montoro para que cuadre sus cuentas». Iglesias también ha acusado al ministro de Hacienda de «no cumplir su propia regla de gasto» y ha criticado que el Consistorio de Madrid «ha sido intervenido, a pesar de tener superávit», mientras que el de Jaén «que icumple la regla de gasto y es el ayuntamiento con más deuda de toda España no es intervenido».

Iglesias ha acabado su intervención pidiendo el apoyo del resto de grupos, «a pesar de sus diferencias, para construir un modelo social diferente a la desastrosa gestión y corrupción del PP». Un ruego que no ha sido respondido con toda la vehemencia que exigía el líder de Podemos. La diputada del PSOE Susana Sumelzo ha anunciado durante el debate que los socialistas apoyarían la medida, pero «la enmendaremos con la finalidad de mejorarla sustancialmente». A juicio de Sumelzo, entre «la barra libre» que plantea Podemos y «la ley seca de Montoro hay un criterio intermedio responsable». La diputada socialista ha concluido lanzando una advertencia a Podemos: «No se equivoque, señor Iglesias, no se confunda de batalla; los ayuntamientos quieren un criterio razonable para aplicar la regla de gasto. Usted habla solo para los suyos».

«No tener reglas lleva al caos presupuestario»

También ha anunciado enmiedas el PNV. La diputada Idoia Sagastizabal ha defendido la necesidad de flexibilizar el déficit, pero ha advertido que esta modificación en la aplicación de la regla de gasto «no significa no mantener la estabilidad presupuestaria». «Votaremos a favor, pero propondremos enmiendas, ya que esta flexibilización hay que realizarla con consenso». El PDECat también ha anunciado su intención de presentar «enmiendas de carácter técnico» a la iniciativa de Podemos.

Tanto Ciudadanos como el PP se han posicionado frontalmente en contra de la medida. Los de Rivera le han advertido a Iglesias que «un Estado del bienestar solo es viable si podemos pagarlo». «La proposición habla sobre la regla de gasto, pero en la práctica supone la supresión de ocho artículos de dicha norma. No habla de flexibilizar la regla de gasto, sino de inaplicar una regla fiscal obligatoria de la Unión Europea a los ayuntamientos que tienen superávit. Es una medida que se sale del ámbito europeo. No tener reglas lleva al caos presupuestario», ha defendido el diputado de Cs Francisco de la Torre. El PP, por su parte, ha acusado a los de Iglesis de «querer derogarlo todo» y han asegurado estar sorprendidos porque a su juicio «el PSOE se presenta en este debate como subalterno del segundo partido de izquierdad del país».