Prisión para el exmilitar que llamó «pepero de mierda» a Miguel Ángel Blanco y tachó al PP de «cerdos»

Octavio C.T., el exmilitar gallego de 42 años que desde las redes sociales Twitter y Youtube llamó «pepero de mierda» a Miguel Ángel Blanco, el edil de Ermua asesinado hace veinte años por ETA, ha sido condenado este martes por la Audiencia Nacional a dos años y un día de prisión por la comisión de un delito de enaltecimiento del terrorismo y de humillación a las víctimas.

En concreto, el 20 de mayo de 2016 comentó que dedicar una calle al concejal del Partido Popular era una «aberración», publicando una imagen de su cabeza acompañada del escrito «BUUUUUU», y añadiendo «Miguel Ángel caza mayor». Al día siguiente difundió un vídeo bajo el título «No a la calle de Miguel Ángel Blanco. Es vergonzoso que se dedique a este individuo una calle, sólo porque ETA lo haya matado».

En el vídeo dijo que «los de ETA puede que sean unos hijos de puta, pero los del PP no se convierten en buenas personas por el hecho de que un tío de ETA le haya metido un tiro en la cabeza. El PP como organización es una piara de cerdos, eso no hay por dónde cogerlo». A pesar de que en algunos momentos condenó la actividad armada de la banda, y dijo que el asesinato de Blanco fue «un atentado contra la democracia», finalmente señaló que «no me voy a solidarizar nunca más con Miguel Ángel Blanco ni con ningún pepero», y manifestó que el vídeo iba «dirigido contra la Audiencia Nacional, porque es la Audiencia Nacional la que me quiere meter en la cárcel», en lugar de contra el edil popular.

Octavio C.T. también difundió grabaciones relativas a ese tribunal bajo la leyenda «Toreando a la Audiencia Nacional» y «Diatriba a la Audiencia Nacional». Además, el 4 de junio de 2016 publicó un vídeo con el emblema de la productora de la organización terrorista Daesh titulado «Jura de lealtad de decenas de jóvenes para la lucha en las filas del Estado Islámico en la ciudad de Manbij en la provincia de Alepoel». En el mismo, un imán armado daba la bienvenida a las filas de la agrupación terrorista a un conjunto de hombres que portaban rifles Kalasnikov, si bien en esa ocasión el condenado se abstuvo de realizar comentario alguno.

A juicio del tribunal, las publicaciones se enmarcan en «ese discurso de odio en que justifica la violencia de la organización terrorista si de personas vinculadas al PP se trata», y añade que «acude a la figura de Miguel Ángel Blanco, en tanto afiliado a tal formación política, para reforzar su argumentario, introduciendo, con las expresiones que le dedica a dicha persona, la repetitiva denigración a esa concreta víctima, que si bien es incuestionable que todas las víctimas son iguales, acude a la que (...) aunó al pueblo español por las especiales circunstancias en las que la organización terrorista decidió llevar a cabo esa muerte anunciada, culminando con el atroz asesinato».

La Sala rechaza que el acusado tuviera mermadas sus facultades por adicción a bebidas alcohólicas o sustancias estupefacientes que le impidieran conocer el alcance de su comportamiento, como él había alegado para justificar el contenido de las publicaciones, motivo por el que además de imponerle la pena de prisión, también le condena a 7 años de inhabilitación absoluta e inhabilitación especial para el ejercicio del derecho de sufragio pasivo durante el tiempo de la condena. Además, el tribunal obliga a Facebook y a Youtube a la retirada de los contenidos tachados de ilícitos.