Los principales casos de corrupción en España

La Audiencia Nacional juzgará a partir de marzo a 11 procesados por el Caso Pretoria, entre los que están ex miembros del PSC, como el ex diputado Luis García, o ex cargos de CDC de los gobiernos de Jordi Pujol como Macià Alavedra o Lluís Prenafeta. El Caso Pretoria lleva «activo» desde el año 2009, cuando, digamos, se cobró su primera víctima política.