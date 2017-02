Fiel a la tranquilidad que ha transmitido en estos años de larga espera, Iñaki Urdangarín ha mostrado una imagen de normalidad tras la sentencia del caso Noós. Después de que la Audiencia Provincial de Palma le impusiera 6 años y 3 meses de prisión, el ex duque ha sido visto montando en bicicleta por las calles de Ginebra (Suiza).

Varias cámaras de televisión le han captado a las 9.15 horas saliendo por la puerta trasera de su domicilio, donde ha regresado en torno a las 16.15 de la tarde. Vestido con una americana beige, bufanda y pantalón grises, Iñaki Urdangarín no ha querido hacer declaraciones. No obstante, el ex duque de Palma tendrá que comparecer este jueves para conocer si decretan su ingreso inmediato en prisión.

Urdangarín fue condenado finalmente a 6 años y tres meses de cárcel por delitos de prevaricación —en concurso con falsedad y malversación—, fraude, tráfico de influencias y dos delitos contra la Hacienda Pública. Además, deberá abonar, 512.553 euros de multa, a los que habría que sumar los 265.000 que tendrá que pagar la Infanta Cristina.

Hay que recordar que, en la misma sentencia, se exculpa a la hermana del Rey del delito de cooperadora necesaria que le atribuía Manos Limpias. El sindicato acusaba a la Infanta de dos supuestos delitos fiscales cometidos por su marido en 2007 y 2008 a través de Aizoon, la mercantil cuya titularidad compartía el matrimonio.