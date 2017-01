Por primera vez en sus 205 años de historia el Supremo tiene a una mujer en cada una de sus cinco Salas

En sus 205 años de historia el Tribunal Supremo no había tenido nunca una mujer en cada una de sus cinco salas: Civil, Penal, Contencioso-administrativa, Social y Militar. Un nombramiento del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) lo hizo posible el jueves: el de María de los Ángeles Parra como magistrada de la Sala Civil. No es la primera vez que esta sala cuenta con una mujer (de 2005 a 2012 estuvo en ella la actual magistrada del TC Encarnación Roca), pero sí la primera que hay al menos una magistrada por cada una de las salas. En la Segunda, por ejemplo, no hubo una mujer magistrada hasta febrero de 2014, cuando aterrizó en ella Ana Ferrer.

Con Parra ya son once las mujeres en el Alto Tribunal: una en la Sala Primera (Civil), una en la Sala Segunda (Penal), cuatro en la Sala Tercera (Contencioso-Administrativo), cuatro en la Sala Cuarta (Social) y una en la Sala Quinta (Militar).

Parra, elegida con los votos de nueve de los veinte vocales, ocupará la plaza correspondiente al turno de juristas de reconocida competencia que quedó vacante por la renuncia de Ángel Fernando Pantaleón Prieto. Es catedrática de Derecho Civil en la Universidad de Zaragoza, y ha ejercido funciones jurisdiccionales como magistrada suplente en la Audiencia Provincial de Zaragoza en 2006 y 2007 y ha participado en más de 400 asuntos civiles y penales. Como vocal de la Comisión Aragonesa de Derecho Civil, a la que pertenece desde 1999, ha participado en la redacción de diversos anteproyectos de ley, de reforma de artículos del Código del Derecho Foral de Aragón, del Derecho civil patrimonial y las leyes de régimen económico matrimonial y de sucesiones.

Frente a su candidatura, el catedrático Carlos Lasarte ha obtenido seis votos; Juan Damián Moreno, tres, y Ana Belén Campuzano y Pablo Salvador Coderch un voto cada uno.

En la votación no ha participado el vocal José María Macías, que antes de la convocatoria del Pleno presentó un escrito considerando que concurría causa de abstención debido a su condición de socio de la firma Cuatrecasas, con la que el candidato Pablo Salvador Coderch mantiene una relación laboral.