El exministro socialista José Bono ha reconocido este lunes la «clara y contundente» victoria de Pedro Sánchez en las primarias del PSOE, por lo que «ahora procede ayudarle y apoyarle para que la victoria en el seno del partido se traslade al ámbito de la nación».

Bono se ha referido así en los micrófonos de la Cadena Cope al resultado de las primarias. Sánchez recuperó ayer el liderazgo del PSOE con el apoyo de más de la mitad de los afiliados y con diez puntos de ventaja sobre Susana Díaz, que solo ganó en Andalucía y que obtuvo menos votos que avales. Sánchez venció con el 50,21% de los votos, frente al 39,94% de Díaz y el 9,85 de Patxi López.

Bono ha declarado que hoy, un día después de las primarias, no es día para hacer un «análisis ajustado», pero confía en que «los militantes que le han votado sepan estar junto a los que no lo hemos hecho». El exministro opina que, como demuestran los resultados, «la idea de la militancia frente a los dirigentes, acabar con los notables, ha sido muy eficaz».

El también expresidente de Castilla-La Mancha espera que la victoria de Sánchez no suponga un acercamiento con Podemos porque no es una «referencia» para el PSOE. «Las distancias no están en los discursos, sino en las urnas. Quien más daño hace al PP o a la derecha es quien le gane», ha recordado.

Bono tiene claro que el PSOE no debe variar su postura respecto al desafío independentista de la Generalitat de Cataluña. «La unidad de España no es un planteamiento rancio, es garantía de igualdad. Cualquier planteamiento secesionista es insolidario», ha dicho. A su juicio, los españoles tienen el «derecho a que el Gobierno haga cumplir la ley y no puede salirle gratis a quien no cumple».