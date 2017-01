Este año comienza con las previsiones económicas del anterior. El 2017 llega con una prórroga de los presupuestos no solo para el Estado: también se enfrentan a este escollo seis de las diez ciudades más pobladas de España -tres de ellas, gobernadas por «los ayuntamientos del cambio»-. Al igual que ocurre con las cuentas del Estado, los ayuntamientos tendrán que afrontar al menos los primeros meses del 2017 con las cuentas del año anterior, al no haber conseguido aprobar unas nuevas antes del 31 de diciembre, como marca la Constitución. La fragmentación del escenario político a todos los niveles institucionales, los gobiernos en minoría, la incapacidad de llegar a acuerdos o el retraso en las cuentas del Estado, la fijación del techo de gasto y los objetivos de déficit son algunas de las razones detrás de la mayoría de las prórrogas presupuestarias con las que ha comenzado este 2017.

El PSOE-M da la espalda a Carmena

Por MARTA R. DOMINGO

El equipo de Manuela Carmena retomará este lunes la negociación con el PSOE-M sobre los presupuestos 2017 tras varias reuniones fracasadas. Los socialistas madrileños no apoyarán las cuentas ni el Plan Económico Financiero (PEF) de Ahora Madrid a menos que las rehagan «de cero». Esta «situación excepcional», como el propio concejal de Economía y Hacienda del Ayuntamiento de la capital, Carlos Sánchez Mato, reconoció, no parece preocuparle: «La prórroga no frenará nuestras políticas; dure un mes o doce».

El edil de Ahora Madrid considera que su presupuesto es «muy difícilmente mejorable» y reiteró, restando importancia al hecho insólito de que no haya sacado adelante sus cuentas, que tienen «capacidad económica para llevar a cabo las inversiones comprometidas». Según su alegato, la situación se solventa con los ingresos esperados. El superávit con el que han cerrado las cuentas este año, que cuantificó en más de mil millones de euros, responde a que el presupuesto de ingresos se hizo «de manera muy conservadora». «Luego recibimos más ingresos, justo lo contrario que mi buen amigo Cristóbal», disparó Sánchez Mato al ministro de Hacienda.

Sin embargo, no es tan sencillo como asegura el concejal. En total, se prorrogan 4.269 millones de euros, en los que no se incluyen los 180 millones destinados a la amortización de la deuda y el monto reservado a la devolución de la paga extra de 2012, otros 35 millones de euros. El proyecto de presupuestos de 2017 contempla un gasto de 4.702 millones, es decir, unos 400.000 euros más que el anterior. Para poder ejecutar las inversiones que no entran en las cuentas de 2016, el Consistorio tendrá que aprobar suplementos y modificaciones de crédito, que deberán ser refrendadas en el Pleno.

Colau se agarra a una cuestión de confianza para tener cuentas

Por ANNA CABEZA

En Barcelona, se puede decir que es tradición prorrogar presupuestos por las dificultades de consenso. La alcaldesa Ada Colau lo hizo hace un año a la espera de conseguir algún pacto con la oposición que los tirara adelante -pacto que no llegó hasta mayo- y ahora ha repetido de nuevo el trámite, aunque en esta ocasión las cuentas estarán aclaradas en menos de un mes.

El proceso, además, ha estado lleno de reproches: la oposición ha criticado en todo momento el nulo diálogo del gobierno municipal. Quizás por eso tras la presentación del plan para este año, Colau obtuvo el «no» unánime de la oposición -un rechazo total que, por cierto, se repitió en dos ocasiones en menos de un mes-. A finales de diciembre la alcaldesa decidió vincular los presupuestos de este 2017 a una cuestión de confianza que, de superarla, aprobará automáticamente y sin más su plan financiero.

Esta medida, incómoda y aparentemente peligrosa para alguien que gobierna en minoría -en su caso, con tan solo 15 de los 40 ediles de la ciudad- es, en el fondo, un simple trámite que tendrá un buen final para Colau.

La aritmética municipal hace prácticamente imposible que los grupos de la oposición -CiU, C’s, ERC, PP y CUP- consigan fraguar un acuerdo con un candidato alternativo que robe la alcaldía a la exactivista. De hecho, la oposición tiró la toalla al respecto desde el minuto cero del mes de acción que deja este mecanismo.

Con los protocolos en marcha, el plazo para superar este trámite vence el próximo 25 de enero y tras ello, con toda previsión, Barcelona pasará a tener las cuentas que el gobierno de Barcelona -de BComú junto al PSC- quería: 2.580,5 millones de euros, con un aumento del 4,7% de gasto y un incremento de las inversiones del 8%.

FABIAN SIMÓN

Santisteve, atrapado en las disputas de su propio gobierno

Por ROBERTO PÉREZ

La coalición ZEC (Podemos-IU) mantiene totalmente en el aire las cuentas del Ayuntamiento de Zaragoza para este 2017, lastradas por las propias discrepancias existentes en el seno de su gobierno municipal. ZEC dirige en solitario el Consistorio zaragozano, con solo 9 de los 29 escaños que forman la Corporación, y necesita el apoyo del PSOE para sacar adelante el presupuesto. Lo tuvo en 2016, pero los socialistas afirman estar cada vez más hartos de la gestión de ZEC y esta semana presentarán una batería de enmiendas para condicionar su posible «sí» y evitar que la ciudad se quede sin presupuesto -765 millones de euros en un ayuntamiento con mil millones de deuda-. Creen que hay un sector en ZEC que preferiría que las cuentas no salieran adelante para alimentar el «frentismo» y tratar de sacarle rédito político.

El portavoz municipal del PSOE, Carlos Pérez Anadón, ha instado a Santisteve a que «deje de ser una figura decorativa y ponga orden en su propio gobierno».

De la Torre negocia primero las líneas maestras con C’s

Por F. DEL VALLE

Las cuentas de 2017 aún no tienen fecha, pero según el alcalde de Málaga, Francisco de la Torre (PP), están «muy avanzadas». Con un gobierno en minoría que logró la investidura gracias a Ciudadanos, el grupo popular ha presentado a esta formación antes que al resto de partidos las líneas maestras de sus presupuestos. No obstante, desde el Consistorio no descartan llegar a acuerdos con el resto de partidos.

No es la primera vez que Málaga prorroga sus presupuestos. Tras las elecciones municipales de 2015, la ciudad entró en 2016 con las cuentas del año anterior, aunque posteriormente fueron aprobadas con el apoyo de Ciudadanos. Dicha formación, aunque muy exigente con la gestión de Francisco de la Torre al frente del Ayuntamiento, suele mostrarse más conciliadora en cuanto a cuestiones de gobernabilidad.

Para este 2017, de la Torre se había mostrado inicialmente confiado en poder aprobar las cuentas antes del 1 de enero. Sin embargo, las negociaciones previas a la presentación del borrador se han dilatado hasta hacer imposible el propósito.

Por ahora se desconocen las cifras del borrador, pero el plan económico financiero que se elaboró por el incumplimiento del techo de gasto obliga a reducir los gastos de diversos capítulos, por lo que se contempla que haya una reducción presupuestaria.

RAÚL DOBLADO

Espadas, a la espera de la respuesta de los demás grupos

El Ayuntamiento de Sevilla, liderado por el socialista Juan Espadas, no presentó el borrador de sus cuentas para 2017 hasta la segunda semana de diciembre. Ahora, el plazo dado por el regidor para que los grupos políticos presenten las propuestas al presupuesto termina el 10 de enero. Será a partir de esa fecha cuando Espadas trabajará para intentar lograr una mayoría suficiente que permita al gobierno socialista sacar adelante las cuentas.

Sevilla también entró en 2016 con las cuentas prorrogadas. Dichos presupuestos salieron adelante ya entrado el año, gracias al apoyo de Ciudadanos e Izquierda Unida, aunque no sin polémica. Pocos meses después, el Tribunal Superior de Justicia de Andalucía los declaraba «nulos» tras un recurso de Participa Sevilla: el texto se aprobó sin la presentación, debate y votación de las enmiendas de los grupos.

La previsión de Espadas ahora es lograr aprobar las cuentas para principios de este año, que ascienden a 815 millones de euros, 17 más que en 2016.

El PP espera repetir con el PSOE el acuerdo de 2016

En el Ayuntamiento de Murcia, el anteproyecto de los Presupuestos para 2017 está en plena fase de negociacion. Las elecciones municipales de 2015 dejaron al Partido Popular a tan solo tres concejales de la mayoría absoluta en el Consistorio pero, sin ellos, el PP trabaja en unas cuentas que atraigan necesariamente a los seis concejales del PSOE, como ya ocurrió con las cuentas de 2016 -aprobadas in extremis el 23 de diciembre de 2015-, o a los cinco de Ciudadanos.

El PP presentó la última semana de diciembre el borrador presupuestario ante los demás grupos. Si prospera, según las estimaciones del Gobierno municipal, el documento podría ser aprobado a mediados de febrero y entrar en vigor para marzo. Según defienden, el desfase en las cuentas se debe al retraso de los PGE, en los que se determinan los ingresos de los Ayuntamientos.