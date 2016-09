El presidente del Consell de Mallorca pide «valentía» y «cintura» para no repetir los comicios en diciembre

El presidente del Consell de Mallorca, el econacionalista de MÉS Miquel Ensenyat, pidió este lunes a los partidos con representación en el Congreso de los Diputados que intenten llegar a un acuerdo para que no tengan que celebrarse nuevas elecciones generales el próximo mes de diciembre. «Quiero apelar a la responsabilidad de los partidos con representación en las Cortes españolas para llegar a acuerdos y no repetir comicios», afirmó, para añadir que no entraría a valorar qué Ejecutivo prefiere. «No es difícil de imaginar», ha puntualizado con ironía. En el Consell de Mallorca gobierna en esta legislatura un tripartito integrado por el PSOE, MÉS y Podemos.

Ensenyat hizo ese pronunciamiento durante su discurso en el acto institucional celebrado con motivo de la Diada de Mallorca, que tiene lugar cada 12 de septiembre. En esta fecha se conmemora el juramento que el rey Jaume II hizo en el año 1276 de la «Carta de franqueses i privilegis del Regne de Mallorca» («Carta de franquezas y privilegios del Reino de Mallorca»). Este documento contenía una serie de derechos que el monarca otorgó al Reino de Mallorca y que se convirtieron en la base jurídica del territorio.

En referencia a la actual situación política en el conjunto de España, Ensenyat también indicó que «la ciudadanía se ha expresado, hay unos resultados y la obligación es llegar a acuerdos coherentes con la ideología y los compromisos electorales de cada uno, pero con la valentía y la cintura suficiente para saber ceder cuando es necesario y no hacer vetos a priori». En esa misma línea, dijo que «se tiene que acabar con esta interinidad, y tener un Gobierno español con el que poder dialogar y que pueda llevar a cabo las reformas que necesitamos».

Más adelante, y en velada alusión al propósito de los actuales mandatarios de Cataluña de querer alcanzar la independencia, Ensenyat afirmó que «da la impresión de que la política que se hace en Madrid quiera excluir a determinados territorios por el simple hecho de que plantean aspiraciones democráticas perfectamente respetables».

El otro gran eje del discurso institucional del presidente del Consell de Mallorca ha sido la necesidad de una mejora en la financiación. «Pedimos una nueva financiación porque no queremos privilegios, queremos justicia. Y la justicia no es un regalo, es un derecho, y los derechos no se piden, se exigen», ha indicado.