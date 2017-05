El presidente de Ausbanc alega que no recuerda su clave para no tuitear una sentencia

El presidente de Ausbanc, Luis Pineda, en prisión por extorsionar a bancos, se ha negado a tuitear desde la cárcel una sentencia por difamación y a retirar mensajes ofensivos que publicó en la red social en cumplimiento de una condena porque afirma que no recuerda su clave de Twitter.

Según explica Instituciones Penitenciarias en un escrito fechado el pasado martes, al que ha tenido acceso Efe, se habilitó el acceso de Pineda a internet por 30 días en la cárcel de Estremera (Madrid), donde está ingresado, para que cumpliera la condena por difamar en la red social al portavoz de Facua, Rubén Sánchez, que le obliga a tuitear la sentencia durante un mes y a retirar los mensajes.

Cuando Pineda acudió a ese aula de informática comunicó a los agentes que no es que no quisiera cumplir con la resolución, sino que no podía hacerlo al no recordar, dice el escrito, «cuál era su usuario de Twitter y su contraseña, alegando que en el exterior disponía de un "community manager" que era realmente la persona que se ocupaba de gestionar su cuenta».

Añadió Pineda que él normalmente interactuaba en la red social a través de su móvil, del cual no dispone ya, y finalmente manifestó que, por tanto, si no es por el teléfono, «no tener conocimiento técnico para manejar este tipo de cuentas».

Este escrito ha sido remitido por Instituciones Penitenciarias al juzgado de primera instancia 22 de Sevilla, que fue el que le condenó a publicar en Twitter la sentencia.

El Tribunal Supremo confirmó el pasado octubre esa sentencia, que declara la existencia de intromisión ilegítima en el derecho al honor de Rubén Sánchez por parte de Pineda.

Pineda está así obligado a eliminar de su perfil de Twitter los comentarios lesivos contra el portavoz de la organización de consumidores.

También le obliga la resolución a transcribir la sentencia en un tuit usando una herramienta creada al efecto para aumentar el número de caracteres permitidos, publicándola durante 30 días en el horario de mañana (de nueve a 14 horas) o tarde (de 17 a 22 horas).

En su demanda, Sánchez manifestaba que durante años Pineda había estado realizando reiteradamente «comentarios injuriosos» contra él y que, en concreto, utilizaba su cuenta de Twitter «para hacer comentarios públicos» que tenían por objeto «minar la reputación del actor».