La presidenta del Parlamento balear quema su Ãºltimo cartucho para evitar dejar el cargo

La todavía presidenta del Parlamento balear, Xelo Huertas, ha registrado este lunes un escrito en el que solicita a la Mesa de la Cámara que no adopte ninguna decisión sobre un posible relevo en la presidencia del hemiciclo hasta que los tribunales se pronuncien sobre la demanda que la propia Huertas presentó el pasado 4 de enero contra Podemos a raíz de su expulsión de la formación morada. En su demanda, Huertas pedía que se declarase nula la sanción que culminó con su marcha de Podemos, mientras que en el escrito presentado hoy pide a la Mesa que adopte medidas cautelares para suspender dicha expulsión.

Cabe recordar que el pasado jueves Huertas convocó para mañana martes una reunión extraordinaria de la Mesa de la Cámara, en la que en principio debía darse cuenta de que hace una semana la propia Huertas y la diputada autonómica Montserrat Seijas fueron expulsadas formalmente del Grupo Parlamentario de Podemos. Teóricamente, en dicha reunión extraordinaria debería iniciarse el proceso de destitución de Huertas como segunda autoridad del Archipiélago, ya que el nuevo reglamento del Parlamento autonómico establece, en su artículo 39 c, que uno de los motivos para el abandono de la Mesa por parte de un diputado o una diputada es «dejar de pertenecer a su grupo parlamentario».

En principio se preveía que Huertas y Seijas pasarían a formar parte del Grupo Mixto en unos días, al haber anunciado que de momento no tenían previsto renunciar a su escaño. Sin embargo, tras la decisión adoptada este lunes por Huertas, en estos momentos no está nada claro qué puede suceder finalmente en la reunión de mañana.

Este nuevo episodio en el marco de la crisis interna que está viviendo Podemos Baleares desde hace meses puede tensar aún más las relaciones de la formación morada con sus dos socios, el PSOE y la coalición econacionalista MÉS. Estos tres partidos suscribieron en junio de 2015 un pacto de gobernabilidad que posibilitó que la socialista Francina Armengol pasase a presidir la Comunidad. Desde entonces, el tripartito había pasado por varias situaciones de tensión, pero ninguna como la actual. En ese sentido, tanto el PSOE como MÉS han apremiado a Podemos en estas últimas semanas para que resuelva lo antes posible una situación que está derivando en una crisis institucional.

Críticas en todos los bandos

Por su parte, tanto el principal partido de la oposición en esta legislatura, el PP, como Proposta per les Illes (PI) y Ciudadanos, se han venido mostrando muy críticos ante este conflicto en el seno del tripartito, que se está dilatando en el tiempo y en el que por ahora no parece vislumbrarse ninguna solución. De hecho, Podemos aún no ha decidido quién debería sustituir a Huertas en la presidencia de la Cámara.

El detonante de la actual situación de inestabilidad institucional cabe situarlo en el mes de octubre del pasado año. En esa fecha, Huertas y Seijas amagaron en un chat interno con no apoyar los Presupuestos de la Comunidad de 2017 si no se renovaba un convenio que el laboratorio científico del dirigente de Podemos Daniel Bachiller tenía suscrito desde hacía una década con el Gobierno balear. A partir de ese momento, se les abrió a ambas diputadas un expediente por parte de la Comisión de Garantías regional, que informó del caso al órgano equivalente estatal.

El proceso disciplinario culminó recientemente con la expulsión definitiva de Huertas y de Seijas de Podemos, a pesar de que finalmente las dos votaron a favor de los Presupuestos, al igual que sus ya excompañeros de partido. Ambas diputadas han venido reiterando que su reciente expulsión no obedecería a una supuesta «vulneración del código ético» del partido, sino sólo al hecho de haber cuestionado diversas actuaciones de la cúpula regional y del secretario general, Alberto Jarabo, algo que éste ha negado.

Por otro lado, cabe recordar que el pasado jueves Seijas acudió a los Juzgados centrales de Palma para ratificar la denuncia que registró el pasado mes de noviembre contra su entonces todavía Grupo Parlamentario. La demanda fue presentada porque los antiguos compañeros de Seijas utilizaron, sin su consentimiento, su firma digitalizada para retirar una serie de preguntas que la diputada había presentado ante la Comisión de Salud prevista para el 16 de noviembre. En aquellas fechas, la portavoz de Podemos en el Parlamento balear, Laura Camargo, señaló que la utilización de la firma de Seijas se debió a un «error administrativo» y pidió disculpas a la propia diputada por estos hechos.

Con respecto a la decisión adoptada este lunes por Huertas, Camargo ha señalado esta tarde ante los medios que el hecho de recurrir ahora su expulsión de Podemos puede conducir al Parlamento balear a una situación «delirante». En ese contexto, Camargo le ha pedido a Huertas «responsabilidad» y «altitud de miras».