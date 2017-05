PP y Ciudadanos liquidan la comision de investigación sobre Fernández Díaz

La comisión de investigación sobre el presunto uso partidista que el exministro popular hizo de los recursos de Interior tiene los días contados. En concreto, hasta el día 8 de junio después de que PP y Ciudadanos han decidido esta mañana liquidar este órgano, oponiéndose en la Junta de Portavoces a la prórroga de las labores que había solicitado el presidente de la comisión en nombre de la mayoría de los grupos. Esta prórroga debía ser debatida en el Pleno pero para poder ser incluida en el orden del día, debía modificarse el orden de la sesión ya previsto y dedicado íntegramente a los Presupuestos Generales del Estado. Para ello, era necesaria que esta modificación fuera aprobada en la Junta de Portavoces por unanimidad.

El presidente de la comisión de investigación, el diputado del PNV Mikel Legarda, ha denunciado una «muerte súbita» y un «cierre en falso» sin precedentes. El órgano, ha subrayado, concluye su labor «sin haber cumplido ningún objetivo», después de que tras la comparecencia de Fernández Díaz, el PSOE y el PP acordaran no realizar nuevas citaciones hasta que Interior remitiera a los grupos toda la documentación que le habían requerido. Esta información ha sido proporcionada, según Legarda, «con cuentagotas» provocando en la práctica «un bloqueo» que ha impedido que la comisión siguiera investigando. Esta tarde tras el Pleno, este órgano vuelve a reunirse para decidir qué trabajos se abordan en la semana y media que queda por delante. El día 8 de junio las labores deben concluir y el día 9 la comisión tendrá que hacer públicas sus conclusiones.

Legarda ha denunciado también que «se sabía que esto podía pasar» y ha señalado como culpables a PP, Ciudadanos y el PSOE por negarse a simultanear las comparecencias con la recepción de la documentación. También ha lamentado que ningún momento PP y Ciudadanos «verbalizaran» que se opondrían a que la prórroga fuera aprobada por la Junta de Portavoces.

La decisión solo puede ser debatida una vez por la Junta de Portavoces por lo que no hay opción para los partidos que no comparten esta decisión. También ha lamentado que el PSOE se opusiera a simultanear comparecencias y documentación en esta comisión pero tenga el criterio contrario en otras comisiones de investigación, como la que examinará la presunta financiación ilegal del PP. «Cada uno hará la lectura de la manera que sea, pero está claro que no han querido que esta comisión investigase».