Rajoy sobre su reunión con Sánchez: «Le voy a decir lo mismo, pero con 170 escaños»

14.38En la sesión de investidura que comienza este martes, Rajoy contará con el apoyo de los 32 diputados de Ciudadanos y previsiblemente de Ana Oramas, diputada de Coalición Canaria. Sin embargo, la suma de apoyos de estas tres formaciones se queda a 6 votos de la mayoría absoluta, por lo que el presidente popular necesita más respaldos si quiere alcanzar la presidencia del Gobierno.

14.35Finaliza así la comparecencia de Rajoy. Tras la firma de este acuerdo, y si logra el apoyo también de Coalición Canaria, el presidente del PP se presentará mañana ante Pedro Sánchez con 170 apoyos para preguntarle si quiere repetir las elecciones.

14.35«En este acuerdo me noto cómodo», dice Rajoy, para terminar expresando de nuevo su deseo de que haya un gobierno pronto.

14.33«Creo que es urgente el que pronto tengamos el gobierno en España en plenitud de funciones», asegura Mariano Rajoy.

14.31Rajoy le preguntará a Sánchez si quiere que se repitan las elecciones. Respecto a intentar de nuevo una investidura si esta vez resulta fallida dice el presidente del PP que «no tiene por qué ser necesariamente después de las elecciones vascas y gallegas».

14.28Respecto a la reunión que mantendrá mañana con Pedro Sánchez, dice Rajoy que le dirá «lo mismo que le he dicho desde el 21 de diciembre, pero con 170 escaños».

14.26Sobre la reforma de la Constitución, dice Rajoy que «vamos a estudiar la posibilidad de reformarla». «Vamos a ver los pros y los contras, tendremos que hablar con otras fuerzas políticas y ver qué pretenden. Cualquier reforma de la Constitución que se haga será, en mi opinión, para seguir defendiendo la unidad de España», asegura el presidente del Gobierno en funciones.

14.24«Estoy muy satisfecho del acuerdo. Creo que se ha trabajado bien. Damos un paso muy importante para conseguir lo que dice la lógica, que es que España pueda tener un gobierno. Insisto, el candidato ahora se va a presentar a la investidura con 170 apoyos. Hemos cumplido con nuestra obligación, ahora falta que los demás cumplan con la suya».

14.21«Un pacto por la unidad de España y la defensa de la Constitución», remarca Mariano Rajoy.

14.20«Hay una voluntad para fortalecer el sistema público de pensiones», dice Rajoy.

14.19El presidente del PP remarca algunas de las medidas que ya ha anunciado Albert Rivera hace unos minutos. «No se subirá en esta legislatura el impuesto de la renta», asegura.

14.18Rajoy busca un Gobierno «capaz de enfrentar los retos»

14.16Rajoy dice que se necesita «algo más». «170 escaños es una cifra importante pero no es suficiente, y por tanto mientras no tengamos los escaños suficientes para tener una mayoría absoluta o una simple, no podemos hablar de que España recupera la situación de normalidad», asegura el presidente del PP.

14.15«Lo importante es que de aquí pudiera salir un gobierno estable, duradero, capaz, y que fuera capaz de acordar. Este es el reto sin duda alguna del futuro próximo».

14.14«Hay razones urgentes que exigen a la mayor celeridad tengamos un gobierno», insiste el Jefe del Ejecutivo en funciones.

14.13El presidente del PP defiende que el acuerdo firmado hoy con Ciudadanos es «muy positivo».

14.12Rajoy insiste en que confía que irá a la investidura del martes con 170 apoyos.

14.09Comienza la intervención de Rajoy. «El PP irá a la sesión de investidura del próximo martes con 169 escaños y esperamos que en pocos momentos podamos decir con 170», empieza Rajoy refiriéndose al posible apoyo de Coalición Canaria.

14.04Termina la comparecencia de Rivera. Ahora es el turno de Mariano Rajoy.

14.03«Desconozco qué va a pasar el dos, me gustaría que hubiera investidura, pero hay que trabajarla», reconoce.

14.02«100 puntos de los 150 los firmamos con el PSOE», repite el presidente de Ciudadanos.

14.01«Lo importante ahora es la reunión de mañana entre Rajoy y Sánchez. Espero que aprovechen la oportunidad», asegura el presidente de Ciudadanos.

14.00En el acuerdo también hay un punto para la elección de los cargos de la televisión pública, explica Rivera.

13.59«La opción menos mala es que gobierno la lista más votada con condiciones de la oposición», asegura el presidente de Ciudadanos.

13.56«Que se cumpla la ley de regularización fiscal», asegura Rivera que pretenden respecto a las reformas de amnistía fiscal.

13.54Dice Rivera sobre la reunión de mañana entre Rajoy y Rivera que espera que «todo lo que no hablaron la semana pasada, se intente desbloquear». Aunque el presidente de Ciudadanos matiza que «las decisiones del PSOE, son del PSOE».

13.47«Espero que con este acuerdo podamos convencer a otros partidos de que esto es necesario», asegura Rivera, mientras recuerda que de estas 150 reformas, 100 las firmó el PSOE durante la pasada legislatura.

13.44«Nuestros 32 escaños podían servir para no hacer nada o para desbloquear este país», continúa Albert Rivera. «Pido a la oposición que haga lo mismo que ha hecho Ciudadanos, si quieren negociar que negocien, si quieren pedir cambios que lo hagan, lo que no vale es abstenerse de España».

13.43«Una mesa de trabajo para estudiar la reforma constitucional», anuncia el presidente de Ciudadanos como una de las medidas que se ha acordado con el PP.

13.40«Hemos incorporado un pacto en la defensa civil y política de la unión, de la igualdad y de la soberanía nacional de todos los españoles», anuncia Rivera. «Queremos defender la unión de los españoles».

13.40«Se reformará por fin también el Senado. Y además de esa reforma, que será por fin una cámara territorial, verá una reducción sustancial del número de senadores», dice Rivera.

13.37«Con este acuerdo se entierra aquella vieja idea de que los jueces no pueden autorregularse, sino que son los políticos. La mayoría del poder judicial la escogerán los propios jueces», cuenta Rivera

13.36«Se impulsará un pacto nacional por la educación que paralizará el calendario de la Lomce para poder aplicar ese nuevo pacto y una ley de educación pactada, para todos los españoles», anuncia el presidente de Ciudadanos.

13.34La firma de este acuerdo también conlleva un pacto de Estado contra la violencia de género, afirma Rivera.

13.34Se aumenta también con la firma de este acuerdo el permiso de maternidad y paternidad, asegura el líder del partido naranja.

13.32Anuncia también Rivera que han aprobado la dación en pago. «Aquellos que se han caído durante esta crisis hay que darles la mano para que se vuelvan a levantar». También habla el presidente de Ciudadanos de un plan nacional de conciliación: «Queremos un país que tenga más tiempo para disfrutar».

13.31Rivera anuncia que se va a poner en marcha un complemento salarial «por primera vez en España»,así como un plan contra la pobreza infantil. «1,2 millones de niños se van a beneficiar de un plan de choque contra la pobreza infantil», asegura.

13.30«Los recortes se van a acabar», anuncia Albert Rivera. «No es tiempo de hacérselo pasar mal a la clase media».

13.29Los populares muestran en Twitter su satisfacción por la firma del acuerdo.

13.27«Vamos a hacer reformas sin subir más los impuestos. Vamos a perseguir a los que no han cumplido y vamos a premiar a los que han cumplido parando las subidas de impuestos de los últimos años».

13.26Dice Rivera que «por fin» se ha acordado una reforma del régimen de los trabajadores autónomos.

13.25«Un contrato estable que permita acabar con la temporalidad«, anuncia Rivera en el marco de las reformas económicas que han acordado PP y Ciudadanos.

13.24Cambiar la ley electoral, acabar con los aforamientos políticos o limitar el mandato del presidente a ocho años son algunas de las medidas del pacto anticorrupción, recuerda el presidente de Ciudadanos.

13.23Dice Rivera que va a explicar de manera resumida las 150 reformas que incluye el acuerdo.

13.22«Quiero agradecer especialmente a los equipos de negociación de ambos partidos el haber estado trabajando estos nueve o diez días. Habéis hecho lo que debíais, trabajar por los españoles».

13.22Rivera explica que pretende que el pacto anticorrupción firmado con el PP se tiene que extender a todos los partidos.

13.20«Puedo decir hoy que estamos satisfechos porque nuestro objetivo se ha cumplido», dice el presidente de Ciudadanos.

13.19Sale ya a hablar Albert Rivera.

13.18Rajoy y Sánchez se reunirán mañana a las 13 horas en el Congreso, tras la firma de hoy entre PP y Ciudadanos.

13.08El presidente del Gobierno en funciones y líder del PP, Mariano Rajoy, escenifica el acuerdo a través de Twitter

13.06Con este acuerdo, la investidura de Mariano Rajoy tendrá 170 votos a favor. Sin embargo, la negativa del PSOE a abstenerse apunta a que el presidente del PP no va a conseguir esta semana la presidencia del Gobierno.

13.01Rafael Hernando y Juan Carlos Girauta están ya firmando el acuerdo. En breve Mariano Rajoy y Albert Rivera comparecerán ante los periodistas.

12.59En la reunión que se está llevando a cabo ahora mismo, están presentes el presidente del PP, Mariano Rajoy, y el de Ciudadanos, Albert Rivera.

12.55El Congreso ya está preparado para que los representantes de ambos partidos comparezcan ante los periodistas tras la firma del acuerdo.

12.52A su llegada al Congreso, Albert Rivera ha asegurado que estaba «satisfecho». Mariano Rajoy no ha comentado nada, aunque fuentes populares han afirmado que durante la noche de ayer los equipos estuvieron reunidos hasta las 2.20 de la madrugada.

12.45Los equipos negociadores de PP y Ciudadanos ya están reunidos en el Congreso de los Diputados para firmar el acuerdo por el que los parlamentarios del partido naranja votarán «sí» a la investidura de Mariano Rajoy.