El diputado y vicesecretario de Acción Sectorial del PP, Javier Maroto, ha calificado de «ridículo mayúsculo» la búsqueda de financiación de los indpendentistas para una supuesta Cataluña independiente, que ha recibido el no rotundo de la banca internacional. Maroto ha apuntado que «trataban de buscar financiación y resulta que los que tenían voz en todo el mundo, que son los que dicen sí o no a poder buscar financiación, le han dicho a la posible república independiente de Cataluña que no, que eso no es algo que encaje en las normas».

Tal y como desveló ABC, el vicepresidente económico de la Generalitat, Oriol junqueras, acudió a los grandes bancos privados internacionales (Goldman Sachs, JP Morgan, Morgan Stanley) al garantizar que veía a Cataluña preparada para dejar de financiarse a través del Fondo de Liquidez Autonómico (FLA) y volver a financiarse en los mercados. La respuesta que recibió de la banca internacional fue negativa, ya que no estarían dispuestos a llegar a un acuerdo de inversión que no pasara por una acuerdo pactadp con el Estado español, debido a la inestabilidad que generaría y que condiciona de forma negativa toda inversión.

Esto obligaría a la hipotética Cataluña independiente a financiarse en los mercados asiáticos a cambio de unos intereses insostenibles en torno al 9-10%. En la actualidad, el Tesoro español se financia a un coste del 0,74%.

En este sentido, Maroto ha insistido en que «seguir hablando de estas cosas solo genera dos efectos: uno, sin duda, frustración, y el otro, que este tipo de cosas es como poner un manto que lo tapa todo sobre los problemas que sí exsiten realmente en Cataluña».

«En Cataluña hay desempleados, hay dependendientes, personas mayores, servicios públicos que hay que atender. El debate del proceso lo tapa todo, lo cubre todo y lo esconde todo», ha concluido el diputado del PP, que ha pedido a los independentistas "que recapaciten al respecto».