El carrusel de turnos en la moción de censura ha alcanzado el punto máximo de tensión durante el lance bronco y despectivo que ha protagonizado el portavoz del PP, Rafael Hernando, en su réplica al candidato de Podemos, Pablo Iglesias. El parlamentario popular ha sentenciado el «fracaso» de la formación morada por desalojar del Gobierno a Mariano Rajoy y ha defendido con vehemencia desbordada al PP y su «honestidad» frente a los ataques ayer del líder de Podemos y su portavoz, especialmente por la corrupción.

Antes de bajar al barro, Hernando ha proclamado que el Gobierno seguirá trabajando por la recuperación económica del país y se esforzará en seguir buscando acuerdos plurales, como el de Presupuestos, para asegurar la estabilidad de la legislatura. «Usted nunca será presidente del Gobierno de España. Acepte su fracaso, señor Iglesias y retire la moción de censura o retírese», ha concluido.

Hernando ha acusado a los de Iglesias de querer situar en la cárcel a los políticos populares, aludiendo a un tuit de Iñigo Errejón que no gustó en Génova. «21 años en la cárcel de Soto del Real... Ustedes piensan que todo el que no piensa como ustedes tiene que ser apartado como sea, no por las urnas, como sea», le ha afeado. «Su estrategia es atacar o estigmatizar» al PP, para cuyos votantes también ha pedido «respeto» Hernando.

«Le va a perseguir siempre, se han dejado corromper por el chavismo poniendo sus votos en esta Cámara al servicio del señor Maduro, actuando como mercenarios. ¿Qué es eso de que a ustedes no les compra nadie? Pero si les ha comprado hasta Irán. Les han financiado en sus programas de televisión», ha afirmado Hernando, quien le ha dicho a Iglesias: «Lecciones de ética y honradez, usted, nada».

La ovación cerrada de la bancada popular a las palabras de Hernando ha envalentonado al portavoz, que ha acusado de «sectarismo» a Podemos y le ha reprochado que ayer hiciera un dibujo fatalista, «en negro», de la situación política actual. «España vuelve a ir bien. Y mientras nosotros seguimos trabajando (...) otros traen un nuevo numerito bastante aburrido». «Esto ha sido una tortura», ha zanjado.

Iglesias se ha subido a la tribuna visiblemente enojado y aunque ha procurado mantener un tono tranquilo ha entrado al trapo de Hernando, al que como Rivera ha despreciado su categoría intelectual. «Me gustaría decirle que usted nunca irá a la cárcel pero a la vista de los procedentes de su partido no se lo puedo prometer».

El momento más tenso ha llegado tras la alusión de Rafael Hernando a la relación sentimental de Iglesias con su portavoz, Irene Montero. Las quejas del grupo de Podemos han parado el debate y Hernando se ha «excusado». Al final, Iglesias ha censurado el «estilo faltón, ultra, provocador, de extrema derecha» de Hernando, y ha renunciado a ejercer su última contrarréplica cerrando el debate así: «España es un gran país, pero sepa una cosa, sin ustedes, lo sería todavía mejor».