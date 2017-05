PP, PSOE y Ciudadanos coinciden en que el referéndum catalán no llegará a convocarse

Los tres partidos constitucionalistas mantienen la calma pese a las informaciones crecientes respecto a que la Generalitat catalana baraja la fecha del 1 de octubre para la convocatoria de un referéndum en Cataluña.

Fuentes del Gobierno confían en la labor de las instituciones y los tribunales para impedir que esa convocatoria llegue a materializarse y en la misma línea sea han pronunciado los portavoces parlamentarios de PSOE, Antonio Hernando, y Ciudadanos, Juan Carlos Girauta.

«Creo que no va a haber tal referéndum. Las instituciones can a hacer su trabajo, los tribunales están haciendo su trabajo», ha subrayado el político socialista aunque ha querido lanzar un llamamiento «a la cordura y al sentido común» a la Generalitat de Cataluña para que abandone este pulso y opte por buscar su encaje en España a través del diálogo. En la misma línea se ha pronunciado el portavoz de Ciudadanos al apostar porque ese referéndum no llegará a ser una realidad.

Pese a esa coincidencia de discurso con el Gobierno, Hernando sí ha querido afear a Moncloa su «complicidad» con el PDeCAT «para taparle las vergüenzas sobre la no reclamación en el saqueo del Palau». Y siguiendo esta línea le ha reprochado que no logre alcanzar el mismo nivel de entendimiento sobre la crisis territorial.

Se refería a la ausencia de los representantes del Ejecutivo el viernes pasado en la reunión del Consorcio del Palau de la Música para decidir la personación contra la antigua Convergència por los 6,6 millones de euros cobrados en concepto de comisiones ilegales.

Un movimiento pensado para intentar recuperar ese dinero pero que resultó frustrado ya que, gracias a las ausencias del Gobierno, la Generalitat logró imponer su criterio en contra de la personación frente a la del Ayuntamiento de Barcelona, a favor de la misma.

Los grupos parlamentarios han subrayado que ese comportamiento no es habitual en el Ejecutivo y todos apuntan esta mañana a un posible pacto entre Moncloa y el PDeCAT para que, a cambio, el grupo catalán apoye este jueves el decreto de la estiba.

Así, Girauta ha acusado al Gobierno de cometer una «dejación de funciones» «absolutamente vergonzosa».