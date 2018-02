El PP pedirá a Rivera un compromiso público para que gobierne quien gane Génova critica el intento de reforma electoral de Cs y Podemos «por puro interés partidista»

Itziar Reyero

@ireyero Seguir Madrid 06/02/2018 03:47h Actualizado: 06/02/2018 03:47h Enviar noticia por correo electrónico Tu nombre * Tu correo electrónico * Su correo electrónico *

El PP no se fía de Ciudadanos, socio de investidura para el Gobierno de España y de varias comunidades autónomas pero rival directo en las urnas. Su último movimiento buscando en Podemos un aliado para reformar la ley electoral y luchar contra la sobrerrepresentación del bipartidismo en la España rural ha hecho que Génova recele aún más de las verdaderas intenciones de Albert Rivera para las elecciones municipales y autonómicas de 2019. Creen que lo impulsan por puro «interés electoral y partidista». Por eso, contraatacará pidiéndole que si de verdad quiere cambiar a un sistema electoral más justo mejor que «empiece» garantizando que la lista más votada será la que gobierne. Al menos en los municipios.

El Gobierno de Mariano Rajoy ya pensó en legislar durante su anterior mandato para que se respetara la máxima de que quien gana gobierna. Sin embargo, el PP decidió no usar su anterior mayoría absoluta y esperar al consenso mayor con el PSOE, dejando la reforma en el tintero para frustración de muchos cargos que vieron cómo la izquierda les desalojaba del poder. Ahora el PP buscará que Albert Rivera se comprometa, al menos públicamente, a que no «hará la cama» a los candidatos municipales que se impongan en las urnas. Ciudadanos es reacio a imponer al más votado y considera que la aritmética parlamentaria debe jugar su papel y, de hecho, en Cataluña no han intentado su investidura conscientes de que la suma no da.

Los populares, que por el momento no contemplan impulsar una reforma en el Parlamento más allá de lo que se delibera en la subcomisión del Congreso, sí presionarán a Ciudadanos para que respete ese principio que incluyeron en el pacto de investidura, aunque fuera de rondón. El literal de lo firmado entre ambos partidos en el verano de 2016 fue que «el PP se reserva la posibilidad de presentar iniciativas que permitan garantizar el Gobierno de la fuerza más votada».

Tras las anteriores elecciones de 2015 Ciudadanos se guió por la máxima de que iniciaría conversaciones para apoyar posibles gobiernos locales por la fuerza más votada, pero sin cerrar la opción a aupar a la segunda.

En el acuerdo entre PP y Cs se incluyó en genérico los principios para un nuevo régimen electoral que aborde, «desde el consenso parlamentario, entre otras cuestiones, la mejora de la proporcionalidad, la elección directa de los alcaldes, el desbloqueo de las listas electorales, la implantación de sistemas electrónicos en la votación, la mejora de los procedimientos del ejercicio del derecho al voto de los ciudadanos residentes en el extranjero, la reducción de la duración de las campañas y los límites de los gastos electorales».