El PP acepta la histÃ³rica demanda de un militante y asume que el pÃ¡jaro de su logo es un charrÃ¡n

El Partido Popular pondrá fin a una de las confusiones más extendidas de la política nacional. El partido incluirá en los nuevos Estatutos que el logo de la formación es un «charrán, comúnmente conocido como gaviota».

El PP reconoce así una histórica reivindicación del diseñador original del logo, el militante Fernando Martínez Vidal, que incansablemente ha defendido que el animal no era una gaviota.

En la ponencia Política y de Estatutos que ha coordinado el vicesecretario de Organización, Fernando Martínez-Maillo, figura textualmente que las «siglas del Partido Popular son PP y su logotipo está integrado por las letras 'PP' cobijadas bajo un símbolo que representa una gaviota con las alas desplegadas dentro de una circunferencia». No obstante, ante el XVIII Congreso Nacional, que se celebra este fin de semana, se habían presentado varias enmiendas pidiendo aclarar cuál es el ave y finalmente se ha llegado a un acuerdo para que figure en los Estatutos la versión de Vidal.

Además se da la circunstancias de que la Ley de Partidos exige especificar con detalle los colores y símbolos que identifican a cada formación, según informa Europa Press. Hasta ahora, los Estatutos especificaban que el logo «está integrado por las palabras Partido Popular cobijadas bajo un símbolo que representa una gaviota con las alas desplegadas».

Álvarez Cascos aplaude a Manuel Fraga en el X Congreso del PP, celebrado en Sevilla, en el que Aznar asumió el liderazgo. A sus espaldas, el primer logo del partido, diseñado por Fernando Martínez Vidal - ABC

Batalla con Fraga

La historia del logo del partido corre de la mano de su refundación, en 1989, cuando Manuel Fraga, entonces líder de Alianza Popular, se dio cuenta de la necesidad de dar un lavado completo de cara al partido para poder superar su techo de cinco millones de votos y lograr gobernar España. Fraga decidió cambiar el partido de arriba abajo, algo que, por supuesto, incluía renovar el logo. Su ojetivo era atraer a los votantes y los cuadros de la extinta UCD y del CDS de Suárez, que comenzaba su declive. El fundador del partido encargó el diseño a varias empresas de publicidad, pero también hizo un llamamiento a la colaboración de las bases, en el que Martínez Vidal, publicista de profesión, se sintió implicado.

«Yo trabajaba en una empresa de publicidad, por lo que me puse a pensar en la idea. Los partidos que estaban enfrente de nosotros estaban representados por símbolos muy agresivos: un puño cerrado, la hoz y el martillo... frente a eso yo quería representar la libertad con algo que volase libre y alto», explicaba Vidal en 2015.

«Yo quería representar la libertad con algo que volase libre y alto»

Pactar el diseño final del logotipo con Fraga no fue tarea fácil. La imagen fue una creación personal de Martínez Vidal, pero el presidente-fundador del PP no dudó en exigir todos los cambios que le parecieron necesarios. Según recuerda, lo más problemático fue la elección del color, ya que Fraga, que vio el boceto inicial en blanco y negro, tenía al respecto unas ideas excepcionalmente concretas.

«Fraga me transmitió personalmente que “la gaviota” la quería en azul Carlos III y el rojo, en lacre diplomático. Yo, con el nerviosismo, no dejaba de preguntarme ¿Qué color es el azul Carlos III?». Lo que le pareció claro es que Fraga quería el logotipo en rojo y azul, colores que por entonces utilizaban partidos de corte conservador de todo el planeta, como el Partido Republicano de EE.UU., el RPR francés o el Partido Conservador británico. Colores, no obstante, que estaban en sus respectivas banderas nacionales. Por ello, Martínez Vidal se inspiró en los colores de dichos logotipos, algo que a Fraga no le terminó de convencer.

«Yo lo mandé en rojo y azul, pero él insistió en que el azul que quería era el Carlos III. Debía de ser que tenía en casa en una vitrina la banda de la Real Orden de Carlos III, de haber sido ministro y vicepresidente del Gobierno. Por eso tenía tan claro el color».

Al final, fue su criterio de experto el que acabó imponiéndose. «Le mandé los colores que como creía podrían funcionar mejor. La agencia de publicidad (que se encargó de los últimos retoques) al final me hizo caso a mí y salió con los colores que yo había decidido, aunque Fraga volvió a repetir que no eran los que él quería».

«Tocados del ala»

Otro aspecto del diseño original que causó problemas fue una de las alas del charrán. En el logotipo original el ala derecha está separada del cuerpo del ave, un detalle que a Fraga le disgustó desde el inicio. «Nos van a decir que nacemos tocados del ala», asegura Martínez Vidal que le espetó el fundador del partido. «También me negué a cambiar ese detalle, porque sino el logo iba a carecer de originalidad».

Sin embargo, el aspecto más curioso del diseño original tiene que ver con las propias siglas, PP. O más bien, con su extraña ausencia. «Cuando nació el PP Fraga registró el nombre, pero no las siglas, porque estaban ya registradas por el Partido de los Pensionistas de Murcia. Por eso el logo que diseñé llevaba la leyenda completa «Partido Popular», separada por las alas del charrán».

Pese al innegable éxito del diseño —«se trata de una marca que ha gobernado España»—, su creador asegura que no cobró nada. «Nunca se me habría ocurrido, porque como militante para mí era un orgullo ser el responsable del icono de mi partido».