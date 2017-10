El PP irrita al PSOE al no mostrar suficiente interés en la nueva comisión territorial La aplicación del artículo 155 pone en peligro la viabilidad de este nuevo órgano. Podemos se une a PDeCAT y PNV pone en suspenso la participación en el espacio

Que el PP aceptó obligado la nueva comisión del Congreso para la modernización del Estado autonómico no es ningún secreto. Fue el primer peaje que pagó al PSOE a cambio de la unidad del bloque constitucional antes de la celebración del 1 de octubre y no ha creído demasiado en las posibilidades de esta comisión. Pero, una vez que su creación quedó acordada entre el presidente del Gobierno, Mariano Rajoy, y el secretario general del PSOE, Pedro Sánchez, los socialistas esperaban de los populares que demostraran un interés por este órgano que no está teniendo lugar.

Ayer fuentes de la dirección de este grupo expresaron su irritación porque los populares no han presentado a la presidenta del Congreso, Ana Pastor, los nombres de los 14 diputados populares que formarán parte de la comisión. «Lo lógico no es hacerlo al final del plazo -el próximo lunes- porque parece que vas a rastras, como un mal pagador, sino que hablamos de presentar los nombres antes para demostrar convencimiento en la propia comisión», se quejaban las mismas fuentes. Aún hay tiempo pero lo cierto es que hasta ahora tan solo el PSOE y Ciudadanos han comunicado quienes serán sus representantes en la comisión, y la formación naranja no está precisamente comprometida con este espacio de diálogo. El PP argumenta que está en ello, en decidir los nombres, buscando los perfiles adecuados.

Su intención es que haya un diputado de cada autonomía para que todos los territorios estén representados y parece como seguro que el anterior secretario de Estado de Interior y actual portavoz en la Comisión Constitucional, Francisco Martínez, formará parte de ella. Los populares también incluirán a un parlamentario con «buen perfil mediático», esto es, con un cargo destacado en Génova para asegurar la atención de la Prensa a sus planteamientos.

Ese perfil mediático no lo quiere aportar Ciudadanos, que al margen del vicepresidente del Congreso, Nacho Prendes, enviará a dos diputados rasos a la comisión (Virginia Millán y Javier Cano). Pero La falta de los nombres populares no es el único problema que afronta el nuevo órgano, ya que el PSOE no encuentra a ningún diputado de otra formación que se postule para ser su presidente.

Lo cierto es que el artículo 155 pende como una espada de Damocles sobre la comisión ya que Podemos y PDeCAT han avanzado que no participarán en ella si el Gobierno aplica el citado precepto constitucional. ERC no participará en ningún caso, un grave déficit ya que uno de los objetivos de la comisión es buscar soluciones al actual conflicto catalán, en el que el grupo republicano es actor protagonista.

Podemos deja en el aire su participación

Pero el PSOE está viendo también cómo el órgano se puede desnaturalizar hasta perder sentido por la aplicación del artículo 155 de la Constitución. Ayer, la dirección del grupo parlamentario de Unidos Podemos-En Comù Podem-En Marea acordó dejar «en suspenso» su participación en la comisión porque consideran que carece de sentido un debate en este terreno en plena aplicación del artículo 155.

«Hemos decidido dejar nuestra participación en suspenso a la espera de acontecimientos. Pensamos que si se aplica el 155 o si Puigdemont decide declarar ilegítimamente la independencia esa comisión no es un marco viable de diálogo, hoy por hoy», señalaba Iglesias al término de la reunión.

PNV y PDeCAT también verían omprometida su participación a este hecho. La posición de Podemos es relevante si se tiene en cuenta que los de Iglesias registraron en el mes de enero la solicitud para crear una comisión con un fin muy similar.

Tampoco causa especil interés este espacio en Ciudadanos. Lo dejaba bien claro ayer Albert Rivera en rueda de prensa: «Estaremos en la comisión aunque no la apoyemos, pero como cada vez hay menos gente en esa comisión, acabará fracasando e iremos a una reforma constitucional, que es lo que de verdad necesita este país».