El PP exige a Podemos más compromiso en la lucha antiyihadista: «Ya somos mayorcitos» Populares y Cs critican que los de Iglesias apoyen a las policías y la judicatura contra el terrorismo, pero no firmen el pacto

Itziar Reyero

@ireyero Seguir Madrid 27/12/2017 15:14h Actualizado: 27/12/2017 15:14h Enviar noticia por correo electrónico Tu nombre * Tu correo electrónico * Su correo electrónico *

El Pacto Antiyihadista se ha vuelto a reunir este miércoles en el Ministerio del Interior pero sin poder reeditar la fotografía de unidad que sí lograron las fuerzas políticas tras el último encuentro celebrado de urgencia por los atentados de Barcelona y Cambrils, en agosto. La polémica hoy ha estado servida otra vez por las ausencias -los partidos nacionalistas- y la presencia ambigua de Podemos, reacio a consignar un acuerdo que consideran «precocinado» entre PP y PSOE y cuya eficacia ponen en duda.

El partido de Pablo Iglesias ha asistido a la reunión como observador. Lo ha hecho después de que el ministro de Interior, Juan Ignacio Zoido, abriera la mano de una convocatoria que en principio era sólo para los firmantes por ser una reunión de trabajo. PP y Ciudadanos cuestionan que se siente en la mesa sin comprometerse adheriéndose al acuerdo firmado. Pese a todo, a dirección de Podemos confía en seguir asistiendo al Pacto Antiyihadista con voz crítica pero «con lealtad».

Mayoral se ha mostrado reacio a aclarar su posición pese a las reiteradas preguntas de los periodistas y sólo al final ha explicado que Podemos «no comparte» algunos contenidos aprobados en su día por PP y PSOE «por no ser eficaces». Pero a su juicio no tiene sentido hacer polémica sobre su presencia dado que la mayoría de esas medidas ya están previstas en el ordenamiento jurídico.

«Más que hablar de si nos adherimos», según Mayoral, lo importante para Podemos es seguir «creando espacios de trabajo lo suficientemente flexibles para que todas las fuerzas políticas» puedan sentirse cómodas y participar. Así, ha deseado que tanto PNV como los partidos catalanes, que sí acudieron a la anterior reunión de agosto por los atentados en Cataluña, puedan incorporarse de nuevo en el futuro.

PP y Ciudadanos han sido críticos con la postura ambivalente de Podemos. «Está muy bien la foto de la unidad, pero me gustaría que a esa foto de la unidad se acompañara la foto del compromiso», ha comentado a la salida de la reunión el portavoz del PP, Rafael Hernando, que ha señalado que los grupos del Congreso deben seguir trabajando para actualizar el marco jurídico que dote de mayores capacidades a los cuerpos policiales y a los jueces para prevenir y responder al terrorismo, incluidas las fuerzas privadas de seguridad y las policías locales. Hernando ha criticado que Podemos «eluda responsabilidades» dejando sin firmar el pacto. «Lo fácil es: voy, pero no me comprometo», ha denunciado.

Pese a la ausencia constante de los nacionalistas, incluido Bildu, Mayoral dice no tener «dudas» que «todas las fuerzas políticas del arco parlamentario español están de acuerdo» y «comprometidos» en la necesidad de luchar contra el «fenómeno execrable» del terrorismo yihadista.