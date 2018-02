El PP espera mientras el choque del PSOE con Cs y Podemos frena la renovación de RTVE El PSOE afea a Podemos y Ciudadanos que insistiendo en el concurso público se está dilatando el proceso para relevar a José Antonio Sánchez y solo se hace «el juego al PP».

Víctor Ruiz de Almirón

@vic_almiron Seguir Madrid 01/02/2018 23:21h Actualizado: 01/02/2018 23:23h Enviar noticia por correo electrónico Tu nombre * Tu correo electrónico * Su correo electrónico *

La renovación de RTVE sigue paralizada por la falta de acuerdo de los cuatro principales partidos. Aprobada en septiembre de 2017, la nueva norma establecía un plazo de tres meses para crear un reglamento que articulase cómo proceder a la la elección por concurso del nuevo Consejo de Administración.

La norma habilitaba un periodo de tres meses para elaborar ese reglamento, plazo que expiraba el pasado 31 de diciembre. Ciudadanos y Podemos, que en este asunto mantienen fluida comunicación y estrategias parejas, señalan a PP y PSOE, pero con especial indignación a los socialistas, como responsables. «Enviamos una propuesta de borrador de reglamento hace tres meses y ni siquiera nos contestaron», denuncia Guillermo Díaz, diputado de Cs. «Tras la última reunión PP y PSOE se negaron a seguir trabajando en el reglamento», asegura desde Podemos Noelia Vera.

El PSOE, que impulsó la reforma, es partidario de aparcar el concurso para pactar ya el relevo de José Antonio Sánchez, como se demanda desde el Consejo de Informativos de RTVE.

El PSOE cree que, insistiendo en el concurso se está dilatando el proceso y solo se hace «el juego al PP». El secretario de Relaciones Institucionales y Administraciones Públicas, Alfonso Rodríguez Gómez de Celis, señaló como «culpables» de esa situación y que «están haciendo de muletilla del PP». También acusó a la presidenta del Congreso, Ana Pastor, como responsable «directa» por no iniciar el mecanismo de reforma. Desde el equipo de Pastor rechazan la acusación y aseguran que esperará hasta recibir un informe de los letrados que diga cómo proceder.

Podemos y Cs se agarran a que un primer informe de los letrados abría la puerta a aprobar el reglamento del concurso incluso expirado el plazo. Y ahora temen que las Mesas de Congreso y Senado, donde PP y PSOE tienen mayoría, determinen que la elección debe hacerse por acuerdo parlamentario.

Pero el enredo es enorme. La propia Ley determina que si no se ha aprobado el reglamento para el concurso se proceda a la renovación según «el procedimiento vigente». Pero existen diferentes visiones sobre si esto se refiere a las mayorías de la nueva norma (dos tercios) o si ésta no es aplicable al no estar la norma desarrollada por completo y bastaría la mayoría absoluta que se estableció en 2012. En Cs están convencidos de que PSOE y PP perfilan un acuerdo, pero Ferraz niega cualquier contacto al respecto. El PSOE ha querido poner en primer término esta cuestión y por eso Pedro Sánchez encabezó una delegación de su partido para visitar las instalaciones de RTVE y reunirse con el Consejo de Informativos.