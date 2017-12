El PP emplaza a Arrimadas a intentar formar gobierno y Ciudadanos se niega a hablar con ERC y JpCat Maillo exime a Rajoy de responsabilidad por los resultados del 21-D porque el presidente «no se estaba examinando» Ciudadanos no iniciará conversaciones para formar gobierno porque no va a hablar con ERC ni JpCat

El coordinador general del PP, Fernando Martínez Maillo, ha eximido a Mariano Rajoy de responsabilidad por los resultados del Partido Popular las elecciones catalanas del pasado 21 de diciembre porque, según ha dicho, el presidente del Gobierno «no se estaba examinando». Dicho esto, ha emplazado a la candidata de Ciudadanos a la Generalitat, Inés Arrimadas, a que intente formar gobierno en Cataluña.

En una entrevista en la Cadena Ser, Maillo ha dicho que a su formación le «gustaría« que Arrimadas «hiciera su trabajo» e «intentara formar gobierno» en Cataluña, después de haber sido la fuerza más votada con 36 escaños. A su entender, no hay que «poner en bandeja a los independentistas la posibilidad de formar gobierno».

Dicho esto, ha cargado contra las declaraciones que realizó en pleno ecuador de la campaña el presidente de Ciudadanos, Albert Rivera, cuando afirmó en un mitin que votar a PSC y PP era tirar el voto a «la basura». «Habló de voto basura a PSC y Partido Popular de forma bastante irresponsable», ha criticado.

El responsable de Organización del PP ha afirmado que su partido ha cosechado «un mal» resultado en esos comicios y ha añadido que ahora tienen que hacer una «reflexión profunda de lápiz fino, viendo realmente lo que ha sucedido», si bien ha apuntado a que se ha producido una concentración del voto útil en Ciudadanos.

El secretario general de Ciudadanos, José Manuel Villegas, ha rechazado la iniciativa y ha dejado claro que su partido mantiene su intención de no intentar conversaciones para formar Gobierno en Cataluña, porque el bloque constitucionalista no tiene mayoría y Ciudadanos no va a hablar ni con ERC ni con la candidatura del expresidente Carles Puigdemont.

En declaraciones a la Cadena Ser, Villegas ha reiterado que su partido se mantendrá «a la expectativa» para ver si quienes piensan que «pueden formar gobierno», los independentistas, «tienen votos suficientes» para realmente gobernar.

Respecto a la posibilidad de que, al menos, la candidata Inés Arrimadas exponga su programa de gobierno ante el Parlamento catalán, Villegas ha replicado que ese programa llevan tiempo presentándolo y todo el mundo lo conoce, así que ha insistido en la posición de «esperar a ver cómo se desarrollan los acontecimientos y si se puede o no formar mayorías».