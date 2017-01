El PP critica a Puigdemont por Â«dejar huÃ©rfanos de vozÂ» a los catalanes

El líder del PP de Cataluña y senador por esta comunidad Xavier García-Albiol ha denunciado este martes que el presidente Carles Puigdemont se haya «encerrado en el búnker del Palau de la Generalitat» en lugar de asistir a la cumbre autonómica con el resto de regiones, dejando así «huérfanos de voz» a los catalanes. Avisa así del perjuicio que supone para sus intereses no participar de la cocina de los pactos que resulten de esta Conferencia de Presidentes, que serán vinculantes para todos. Ni Puigdemont ni el lendakari, Iñigo Urkullu, participan hoy de la reunión territorial. Los dos dirigentes nacionalistas reclaman al Gobierno de Mariano Rajoy una «relación bilateral».

En todo caso, ha precisado, los ciudadanos de Cataluña y sus intereses particulares «sí están representados, no a través de quien correspondería», pero «a través del Gobierno de España». Y ha censurado que con su actitud de «autoexcluirse» y «marginarse», Puigemont incumple sus responsabilidades de gobernante.

«Mientras el resto está aquí al lado discutiendo y defendiendo los intereses de sus vecinos, Puigdemont esta encerrado en su búnker, en el Palau de la Generalitat, dando vueltas a su mesa en lugar de estar defendiendo los intereses de los catalanes. No merecemos tener un presidente que se automargina», ha dicho Albiol.

Puigdemont, según el dirigente del PP, a la Conferencia de Presidentes, no es que desdeñe la agenda de temas que se tratan hoy en la Conferencia, sino que se ausenta para «tener la simpatía» del independentismo. «Una propuesta irrealizable, que no se llevará a cabo ni pactada ni no pactada», ha concluido Albiol.

Sobre la posibilidad de que el expresidente Artur Mas pueda volver a presentarse como candidato a la Generalitat, el líder del PP ha dicho que se trata de un «esperpento político», «el gran responsable de la deriva radical» del independentismo en Cataluña. De confirmarse su aspiración, «pone en evidencia que Convergencia está muy mal», ha zanjado.